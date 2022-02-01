https://tr.sputniknews.com/20220201/15-yil-sonra-ortaya-cikti-damien-hirstin-100-milyon-dolarlik-eseri-aslinda-hicbir-zaman-satilmamis-1053342008.html

Damien Hirst'in 100 milyon dolarlık eseri, aslında hiçbir zaman satılmamış

Damien Hirst'in 100 milyon dolarlık eseri, aslında hiçbir zaman satılmamış

Eserlerinde sık sık ölüm temasını işlemesiyle tanınan İngiliz sanatçı Damien Hirst, 2007’de bir grup anonim yatırımcıya elmas işlemeli kafatasını 50 milyon... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:34+0300

2022-02-01T12:34+0300

2022-02-01T12:34+0300

dünya

elmas

sanat

açıklama

kafatası

satış

damien hirst

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Ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst’ün 2007’de 100 bin dolara satıldığını açıkladığı For the Love of God isimli eserin aslında hiçbir zaman satılmadığı ortaya çıktı.Sözcü'nün aktardığı habere göre, dört yıl sonra ilk New York gösterisi vesilesiyle New York Times’ta yayınlanan bir profilde Hirst, For the Love of God adlı ve 8.600’den fazla elmastan yapıldığı iddia edilen eserin Hatton’daki bir depolama tesisinde durduğunu söyledi.Hirst’e göre, galerisi White Cube ve bir grup isimsiz yatırımcı eserin hâlâ sahibi. White Cube’un Ağustos 2007’de açıkladığı büyük satış, o zamanlar itibarlı haber kaynakları tarafından bitmiş bir anlaşma olarak ele alınmıştı. Ancak kafatasının yarattığı ilgi ve galerinin satış hakkında somut bir kanıt sunmadığı gerçeği göz önüne alındığında, konuyla ilgili şüpheler sanat camiasında konuşuluyordu.

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elmas, sanat, açıklama, kafatası, satış, damien hirst