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Damien Hirst'in 100 milyon dolarlık eseri, aslında hiçbir zaman satılmamış
Damien Hirst'in 100 milyon dolarlık eseri, aslında hiçbir zaman satılmamış
Eserlerinde sık sık ölüm temasını işlemesiyle tanınan İngiliz sanatçı Damien Hirst, 2007’de bir grup anonim yatırımcıya elmas işlemeli kafatasını 50 milyon... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:34+0300
2022-02-01T12:34+0300
dünya
elmas
sanat
açıklama
kafatası
satış
damien hirst
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Ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst’ün 2007’de 100 bin dolara satıldığını açıkladığı For the Love of God isimli eserin aslında hiçbir zaman satılmadığı ortaya çıktı.Sözcü'nün aktardığı habere göre, dört yıl sonra ilk New York gösterisi vesilesiyle New York Times’ta yayınlanan bir profilde Hirst, For the Love of God adlı ve 8.600’den fazla elmastan yapıldığı iddia edilen eserin Hatton’daki bir depolama tesisinde durduğunu söyledi.Hirst’e göre, galerisi White Cube ve bir grup isimsiz yatırımcı eserin hâlâ sahibi. White Cube’un Ağustos 2007’de açıkladığı büyük satış, o zamanlar itibarlı haber kaynakları tarafından bitmiş bir anlaşma olarak ele alınmıştı. Ancak kafatasının yarattığı ilgi ve galerinin satış hakkında somut bir kanıt sunmadığı gerçeği göz önüne alındığında, konuyla ilgili şüpheler sanat camiasında konuşuluyordu.
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elmas, sanat, açıklama, kafatası, satış, damien hirst

Damien Hirst'in 100 milyon dolarlık eseri, aslında hiçbir zaman satılmamış

12:34 01.02.2022
© Damien HirstElmas işlemeli kafatası
Elmas işlemeli kafatası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Damien Hirst
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Eserlerinde sık sık ölüm temasını işlemesiyle tanınan İngiliz sanatçı Damien Hirst, 2007’de bir grup anonim yatırımcıya elmas işlemeli kafatasını 50 milyon sterline (100 milyon dolar) satıldığını açıklamıştı. Fakat yıllar sonra gelen bir açıklamada bu satışın hiçbir zaman gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst’ün 2007’de 100 bin dolara satıldığını açıkladığı For the Love of God isimli eserin aslında hiçbir zaman satılmadığı ortaya çıktı.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, dört yıl sonra ilk New York gösterisi vesilesiyle New York Times’ta yayınlanan bir profilde Hirst, For the Love of God adlı ve 8.600’den fazla elmastan yapıldığı iddia edilen eserin Hatton’daki bir depolama tesisinde durduğunu söyledi.
Hirst’e göre, galerisi White Cube ve bir grup isimsiz yatırımcı eserin hâlâ sahibi. White Cube’un Ağustos 2007’de açıkladığı büyük satış, o zamanlar itibarlı haber kaynakları tarafından bitmiş bir anlaşma olarak ele alınmıştı.
Ancak kafatasının yarattığı ilgi ve galerinin satış hakkında somut bir kanıt sunmadığı gerçeği göz önüne alındığında, konuyla ilgili şüpheler sanat camiasında konuşuluyordu.
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