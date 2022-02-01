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https://tr.sputniknews.com/20220201/45-metrelik-kral-kobrayi-ciplak-elle-yakaladi-1053358184.html
4.5 metrelik kral kobrayı çıplak elle yakaladı
4.5 metrelik kral kobrayı çıplak elle yakaladı
Tayland'da gönüllü bir işçi, dev bir kral kobrayı çıplak elleriyle yakaladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T18:49+0300
2022-02-01T18:49+0300
dünya
tayland
kobra
yılan
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Tayland'ın güney Thai bölgesi Krabi'de yaşanan olayda, bölgede çalışan gönüllü bir işçi, çıplak elleriyle dev bir kral kobra yakaladı. Dev yılan, bir palmiye plantasyonuna girdikten sonra yerel halk tarafından ihbar edilen dev yılanın yakalanma görüntüleri internette çok sayıda paylaşım aldı.The Thaiger'da yer alan bir habere göre dev yılan 4.5 metre boyunda ve 10 kilo ağırlığındaydı. 40 yaşındaki gönüllü Sutee Naewhaad'ın yılanı yakalayıp bir çantaya koyması ise 20 dakika sürdü.
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tayland, kobra, yılan

4.5 metrelik kral kobrayı çıplak elle yakaladı

18:49 01.02.2022
© Flickr / Michael RansburgKobra yılanı
Kobra yılanı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Flickr / Michael Ransburg
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Tayland'da gönüllü bir işçi, dev bir kral kobrayı çıplak elleriyle yakaladı.
Tayland'ın güney Thai bölgesi Krabi'de yaşanan olayda, bölgede çalışan gönüllü bir işçi, çıplak elleriyle dev bir kral kobra yakaladı.
Dev yılan, bir palmiye plantasyonuna girdikten sonra yerel halk tarafından ihbar edilen dev yılanın yakalanma görüntüleri internette çok sayıda paylaşım aldı.
The Thaiger'da yer alan bir habere göre dev yılan 4.5 metre boyunda ve 10 kilo ağırlığındaydı. 40 yaşındaki gönüllü Sutee Naewhaad'ın yılanı yakalayıp bir çantaya koyması ise 20 dakika sürdü.
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