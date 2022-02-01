https://tr.sputniknews.com/20220201/6-ilde-106-avciya-201-bin-110-tl-ceza-kesildi-1053364395.html

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T22:19+0300

2022-02-01T22:19+0300

2022-02-01T22:19+0300

türkiye

orman

ceza

avcı

yasak

doğa

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Ocak ayının son haftasında av korumada 750 avcı denetlenirken, 106 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avcılıkta 186 bin 710 TL idari para cezası, 14 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 201 bin 110 TL ceza kesildi. Av koruma ve kollama faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdürüleceğinin vurgusu yapıldı.

türkiye

doğa

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orman, ceza, avcı, yasak, doğa