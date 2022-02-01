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6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi
İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:19+0300
2022-02-01T22:19+0300
türkiye
orman
ceza
avcı
yasak
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Ocak ayının son haftasında av korumada 750 avcı denetlenirken, 106 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avcılıkta 186 bin 710 TL idari para cezası, 14 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 201 bin 110 TL ceza kesildi. Av koruma ve kollama faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdürüleceğinin vurgusu yapıldı.
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orman, ceza, avcı, yasak, doğa

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

22:19 01.02.2022
© İHA / HALİL DAĞ-AW533199avcılar
avcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / HALİL DAĞ-AW533199
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İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Ocak ayının son haftasında av korumada 750 avcı denetlenirken, 106 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avcılıkta 186 bin 710 TL idari para cezası, 14 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 201 bin 110 TL ceza kesildi. Av koruma ve kollama faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdürüleceğinin vurgusu yapıldı.
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