https://tr.sputniknews.com/20220201/6-ilde-kamu-calisanlarina-idari-izin-verildi-1053333192.html

6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi

6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T06:37+0300

2022-02-01T06:37+0300

2022-02-01T06:37+0300

türkiye

kar

izin

hamile

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Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor. Bu sebeple, Malatya, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi.

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kar, izin, hamile