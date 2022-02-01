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https://tr.sputniknews.com/20220201/6-ilde-kamu-calisanlarina-idari-izin-verildi-1053333192.html
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T06:37+0300
2022-02-01T06:37+0300
2022-02-01T06:37+0300
türkiye
kar
izin
hamile
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Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor. Bu sebeple, Malatya, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi.
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kar, izin, hamile
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.
Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor.
Bu sebeple, Malatya, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi.