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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/abd-belarustaki-diplomatlarinin-ailelerinden-ulkeyi-terk-etmelerini-talep-etti-1053364214.html
ABD, Belarus'taki diplomatlarının ailelerinden ülkeyi terk etmelerini talep etti
ABD, Belarus'taki diplomatlarının ailelerinden ülkeyi terk etmelerini talep etti
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Belarus-Ukrayna sınırı boyunca yığınak yapmasını gerekçe göstererek, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği çalışanlarının aile... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:15+0300
2022-02-01T22:15+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
belarus
ukrayna
abd dışişleri bakanlığı
diplomat
anatoliy glaz
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da giderek kötüleşen kriz nedeniyle Belarus’taki diplomatların ailelerinden ülkeyi terk etmeleri talep edildi.Açıklamada, "Rus ordusunun, Belarus-Ukrayna sınırı boyunca yaptığı olağanüstü ve endişe verici yığınak nedeniyle durum öngörülemez hale geldi ve bölgede yüksek gerilim gözlemleniyor" denildi.Belarus'taki durumun endişe kaynağı olduğunu belirten Bakanlık, Rusya’nın Belarus’a askeri birlikler göndermesinin, Ukrayna’ya kuzeyden saldırmaya hazırlandığı yönündeki endişeleri artırdığı savunuldu.ABD Dışişleri, daha önce vatandaşlarına Belarus’a gitmeme tavsiyesinde bulunmuştu.Ayrıca ABD'nin Kiev Büyükelçiliği’nde görev yapan diplomatların ailelerine de ülkeden ayrılmaları talep edilmişti.Belarus: Hiçbir ülkenin diplomatları tehlikede değilBelarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Sputnik'e verdiği demeçte, Washington yönetiminin böyle kararlar alma hakkına sahip olmadığını söyledi.Glaz, "Bu konuda rahatız ve diplomatik temsilcilikleri koruma taahhüdümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz. Yani burada hiçbir şey ABD ve diğer ülkelerin diplomatlarını tehdit etmiyor. Birçok puanlamaya göre Belarus, ABD'den daha güvenli ve misafirperver bir ülke" diye konuştu.ABD'nin bölgedeki duruma hakim olmadığını söyleyen Glaz, "Son zamanlarda gerçek durumun ciddi ve tarafsız değerlendirmesini yapmadan gerçeklikten uzak kararlar alıyorlar. Temelinde tamamen politize edilmiş yaklaşımlar ve kendi çıkarları doğrultusunda gerilimi tırmandırma ve histeri kışkırtma arzusu yatıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-disisleri-belarusu-topraklarini-ukraynaya-saldiri-icin-kullandirmamasi-icin-uyardik--1053168344.html
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abd, rusya, belarus, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, diplomat, anatoliy glaz

ABD, Belarus'taki diplomatlarının ailelerinden ülkeyi terk etmelerini talep etti

22:15 01.02.2022
© SputnikBelarus bayrağı
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Belarus-Ukrayna sınırı boyunca yığınak yapmasını gerekçe göstererek, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği çalışanlarının aile üyelerinden Belarus'tan ayrılmalarını talep etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da giderek kötüleşen kriz nedeniyle Belarus’taki diplomatların ailelerinden ülkeyi terk etmeleri talep edildi.
Açıklamada, "Rus ordusunun, Belarus-Ukrayna sınırı boyunca yaptığı olağanüstü ve endişe verici yığınak nedeniyle durum öngörülemez hale geldi ve bölgede yüksek gerilim gözlemleniyor" denildi.
Belarus'taki durumun endişe kaynağı olduğunu belirten Bakanlık, Rusya’nın Belarus’a askeri birlikler göndermesinin, Ukrayna’ya kuzeyden saldırmaya hazırlandığı yönündeki endişeleri artırdığı savunuldu.
ABD Dışişleri, daha önce vatandaşlarına Belarus’a gitmeme tavsiyesinde bulunmuştu.
Ayrıca ABD'nin Kiev Büyükelçiliği’nde görev yapan diplomatların ailelerine de ülkeden ayrılmaları talep edilmişti.

Belarus: Hiçbir ülkenin diplomatları tehlikede değil

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Sputnik'e verdiği demeçte, Washington yönetiminin böyle kararlar alma hakkına sahip olmadığını söyledi.
Glaz, "Bu konuda rahatız ve diplomatik temsilcilikleri koruma taahhüdümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz. Yani burada hiçbir şey ABD ve diğer ülkelerin diplomatlarını tehdit etmiyor. Birçok puanlamaya göre Belarus, ABD'den daha güvenli ve misafirperver bir ülke" diye konuştu.
ABD'nin bölgedeki duruma hakim olmadığını söyleyen Glaz, "Son zamanlarda gerçek durumun ciddi ve tarafsız değerlendirmesini yapmadan gerçeklikten uzak kararlar alıyorlar. Temelinde tamamen politize edilmiş yaklaşımlar ve kendi çıkarları doğrultusunda gerilimi tırmandırma ve histeri kışkırtma arzusu yatıyor" ifadelerini kullandı.
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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