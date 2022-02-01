https://tr.sputniknews.com/20220201/abd-belarustaki-diplomatlarinin-ailelerinden-ulkeyi-terk-etmelerini-talep-etti-1053364214.html

ABD, Belarus'taki diplomatlarının ailelerinden ülkeyi terk etmelerini talep etti

ABD, Belarus'taki diplomatlarının ailelerinden ülkeyi terk etmelerini talep etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Belarus-Ukrayna sınırı boyunca yığınak yapmasını gerekçe göstererek, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği çalışanlarının aile... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T22:15+0300

2022-02-01T22:15+0300

2022-02-01T22:15+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

belarus

ukrayna

abd dışişleri bakanlığı

diplomat

anatoliy glaz

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da giderek kötüleşen kriz nedeniyle Belarus’taki diplomatların ailelerinden ülkeyi terk etmeleri talep edildi.Açıklamada, "Rus ordusunun, Belarus-Ukrayna sınırı boyunca yaptığı olağanüstü ve endişe verici yığınak nedeniyle durum öngörülemez hale geldi ve bölgede yüksek gerilim gözlemleniyor" denildi.Belarus'taki durumun endişe kaynağı olduğunu belirten Bakanlık, Rusya’nın Belarus’a askeri birlikler göndermesinin, Ukrayna’ya kuzeyden saldırmaya hazırlandığı yönündeki endişeleri artırdığı savunuldu.ABD Dışişleri, daha önce vatandaşlarına Belarus’a gitmeme tavsiyesinde bulunmuştu.Ayrıca ABD'nin Kiev Büyükelçiliği’nde görev yapan diplomatların ailelerine de ülkeden ayrılmaları talep edilmişti.Belarus: Hiçbir ülkenin diplomatları tehlikede değilBelarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Sputnik'e verdiği demeçte, Washington yönetiminin böyle kararlar alma hakkına sahip olmadığını söyledi.Glaz, "Bu konuda rahatız ve diplomatik temsilcilikleri koruma taahhüdümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz. Yani burada hiçbir şey ABD ve diğer ülkelerin diplomatlarını tehdit etmiyor. Birçok puanlamaya göre Belarus, ABD'den daha güvenli ve misafirperver bir ülke" diye konuştu.ABD'nin bölgedeki duruma hakim olmadığını söyleyen Glaz, "Son zamanlarda gerçek durumun ciddi ve tarafsız değerlendirmesini yapmadan gerçeklikten uzak kararlar alıyorlar. Temelinde tamamen politize edilmiş yaklaşımlar ve kendi çıkarları doğrultusunda gerilimi tırmandırma ve histeri kışkırtma arzusu yatıyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-disisleri-belarusu-topraklarini-ukraynaya-saldiri-icin-kullandirmamasi-icin-uyardik--1053168344.html

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abd, rusya, belarus, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, diplomat, anatoliy glaz