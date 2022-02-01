https://tr.sputniknews.com/20220201/abd-ve-nato-ukraynada-neden-savas-propagandasi-yapiyor-1053347419.html

ABD ve NATO, Ukrayna’da neden ‘savaş propagandası’ yapıyor?

ABD ve NATO, Ukrayna’da neden ‘savaş propagandası’ yapıyor?

Ukrayna’daki krizi değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ‘ABD ve İngiltere adeta Rusya’ya Ukrayna’ya müdahale etmesi için yalvarıyor. Bir komik opera... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:58+0300

2022-02-01T13:58+0300

2022-02-01T13:58+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

moskova

vladimir putin

donbass

ukrayna

ingiltere

nato

ukrayna krizi

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Ukrayna krizi, ABD ve İngiltere öncülüğündeki Batılı devletlerin Kiev’e silah tedarik etmesi, kışkırtıcı açıklamaları ve Batı medyasının “savaş” söylemleriyle birlikte gündemde kalmaya devam ediyor. Rusya tarafının birçok kez çatışmaya girmek gibi bir niyetleri olmadığını açıkça ifade etmesine rağmen Batı’dan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.Daha önce ‘Rusya’nın Şubat’ta Ukrayna’yı işgal edeceği’ iddasını öne süren ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ocak’ta Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani ile görüşmesinde, Washington'un Rusya ile diplomasi yürütme konusunda istekli olduğunu ancak Ukrayna'da işlerin kötüye gitmesi durumunda 'ne pahasına olursa olsun hazır' olduğunu söyledi. Biden önceki gün ise bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim" yanıtını verdi. ABD daha önce NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.‘NATO: Rusya ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak’NATO üyelerinin kötü senaryoya da hazırlıklı olduğunu kaydeden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, ekonomik ve siyasi yaptırımlarla ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemek için Kiev'e yardım edeceğiz ve doğal olarak gerekirse tüm müttefiklerimizi korumaya da hazırız" dedi.ABD ve NATO’nun açıklamaları Ukrayna’yı da şaşırtıyorABD ve NATO’nun bu açıklamaları Ukrayna yönetimini de şaşırtıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce, Rusya’nın ülkeye saldırmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin, önemli görüşmeler öncesinde kasıtlı olarak gerilimi tırmandırma olduğunu dile getirmişti. Zelenskiy, Kiev'de yabancı medya temsilcileri için düzenlediği basın toplantısında, Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarındaki varlığının 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede olduğunu düşünmediğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Vice dergisine açıklamasında, Batı medyasının kopardığı fırtınanın ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek “Toplumda yayılan panik yüzünden ekonomik olarak acı çekiyor, zayıflıyoruz” açıklamasında bulundu.Kremlin: ABD medyası teyit edilmemiş, çarpıtılmış veya bilinçli yalan ve provokatif haberler yayınlıyorABD ve müttefiklerine Ukrayna'daki durumu haberler yoluyla körüklemekten vazgeçme çağrısı yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu durumun Kiev'de histeriye neden olduğunu vurguladı. Peskov, "Maalesef ABD medyası, son aylarda Ukrayna ve çevresinde yaşananlar hakkında çok sayıda teyit edilmemiş, çarpıtılmış veya bilinçli yalan ve provokatif haberler yayınlıyor" dedi. Washington'un şu anda yürüttüğü kampanyanın ölümcül ve zararlı arka yüzü olduğunu kaydeden Peskov, "Biz, bu çizgiyi sürekli olarak eleştiriyoruz ve Washington ile Avrupa kıtasındaki müttefiklerini bu çizgiyi terk etmeye, yapıcı, sakin ve dengeli bir tutum sergilemeye çağırıyoruz" diye konuştu.Kiev’e silah sevkıyatları devam ediyorBu süreçte ABD ve İngiltere’nin öncülüğündeki bazı NATO ülkeleri Kiev’i silahlandırmaya devam ediyor. ABD’nin ülkeye Javelin gibi tanksavar silahı gibi askeri yardımı devam ederken hava trafiği gözlem platformlarının verilerine göre, en az 3 NATO askeri nakliye uçağı son 24 saat içinde Ukrayna’ya uçuş gerçekleştirdi. Uçaklar İngiltere’nin Brize Norton Hava Üssü’nden yola çıkarak Kiev’e ulaştı. Silah yardımı konusunda açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.Pentagon: Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğizABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır" diye konuştu.Rusya ve Ukrayna’dan gelen açıklamalara rağmen ABD ve NATO’nun ‘savaş’ açıklamalarını Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik’e değerlendirdi.Pekin: Bu propaganda ile ABD Avrupa’daki NATO gücünü aktif tutuyorEmekli Korgeneral Pekin, Ukrayna üzerinden yaşanan durumu, “Bu aslında üretimin Asya’ya kaymasıyla başlayan bir Doğu-Batı meselesi. Bu işin bir sac ayağı da şu anda gündemde ABD ve Rusya’nın karşı karşıya gelmesidir” diye açıklıyor. Pekin, değerlendirmesinde şunları kaydetti:Gürdeniz: Transatlantik bağın 77 yıl sonra geldiği trajikomik gerileme gözler önüne serildiEmekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise “Siyasi tarihte ilk kez büyük bir gücün diğer bir büyük gücü zayıf bir ülkeyi işgal etmesi için teşvik ettiğini ve bu yönde savaşa yönelik büyük bir algı operasyonu ve propaganda yaptığını görüyoruz” diyerek şunları ekliyor:Pekin: ABD kazanırsa Rusya’dan sonra sıra Çin’e gelecekİsmail Hakkı Pekin bu süreçte ABD tarafından provokasyonlar olabileceğine de dikkat çekiyor:Gürdeniz: Kuşatılan Rusya, kuşatılan Türkiye’dirKaradeniz’de Romanya ve Bulgaristan’dan sonra Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olmasının Rusya için büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Gürdeniz, “Baltık’ta denizden kuşatılan Rusya, Karadeniz’de tam olarak kuşatılmış olacak. ABD ve Atlantik hegemonyasının Rusya’nın dış ticaretinin yüzde 60’ının geçtiği Karadeniz için nihai jeopolitik vizyon buydu. Bu vizyon değişmiş değildir” diye de ekledi. Gürdeniz, Türkiye’yi de ilgilendiren tehlikeye şöyle dikkat çekti:

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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