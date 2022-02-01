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Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
Abdulhamid Gül'ün istifasının ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
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politika
tbmm
bekir bozdağ
yemin
adalet bakanlığı
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TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220129/adalet-bakanliginda-devir-teslim--abdulhamit-gul-gorevi-bekir-bozdaga-devrediyor-1053263490.html
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tbmm, bekir bozdağ, yemin, adalet bakanlığı

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

16:36 01.02.2022 (güncellendi: 16:38 01.02.2022)
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Abdulhamid Gül'ün istifasının ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.
Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.
Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.
Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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Adalet Bakanı Gül'ün yerine getirilen Bozdağ, bakanlıktaki törenle görevini devraldı
29 Ocak, 14:13
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