https://tr.sputniknews.com/20220201/adalet-bakani-bozdag-tbmm-genel-kurulunda-yemin-etti-1053353868.html

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Abdulhamid Gül'ün istifasının ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T16:36+0300

2022-02-01T16:36+0300

2022-02-01T16:38+0300

politika

tbmm

bekir bozdağ

yemin

adalet bakanlığı

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TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

https://tr.sputniknews.com/20220129/adalet-bakanliginda-devir-teslim--abdulhamit-gul-gorevi-bekir-bozdaga-devrediyor-1053263490.html

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tbmm, bekir bozdağ, yemin, adalet bakanlığı