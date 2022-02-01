https://tr.sputniknews.com/20220201/aihmden-demirtas-ve-hdpli-vekiller-hakkinda-dokunulmazlik-karari-1053342829.html

AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık kararı'

AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık kararı'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:49+0300

2022-02-01T12:49+0300

2022-02-01T12:56+0300

politika

hdp

selahattin demirtaş

aihm

dokunulmazlık

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AİHM, HDP'den seçilen 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasına dair ihlal kararı verdi.Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı" dedi. Avukat Mahsuni Karaman da, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.2016’da AK Parti’nin gündeme getirdiği ve CHP’nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa’ya aykırı’ olmasına rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.

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hdp, selahattin demirtaş, aihm, dokunulmazlık