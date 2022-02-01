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AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık kararı'
AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık kararı'
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:49+0300
2022-02-01T12:56+0300
politika
hdp
selahattin demirtaş
aihm
dokunulmazlık
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AİHM, HDP'den seçilen 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasına dair ihlal kararı verdi.Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı" dedi. Avukat Mahsuni Karaman da, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.2016’da AK Parti’nin gündeme getirdiği ve CHP’nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa’ya aykırı’ olmasına rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.
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hdp, selahattin demirtaş, aihm, dokunulmazlık

AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık kararı'

12:49 01.02.2022 (güncellendi: 12:56 01.02.2022)
© Fotoğraf : HDPSelahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : HDP
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
AİHM, HDP'den seçilen 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasına dair ihlal kararı verdi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı" dedi.
Avukat Mahsuni Karaman da, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.
2016’da AK Parti’nin gündeme getirdiği ve CHP’nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa’ya aykırı’ olmasına rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.
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