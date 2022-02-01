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AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık kararı'
12:49 01.02.2022 (güncellendi: 12:56 01.02.2022)
© Fotoğraf : HDPSelahattin Demirtaş
© Fotoğraf : HDP
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
AİHM, HDP'den seçilen 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasına dair ihlal kararı verdi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı" dedi.
AİHM’in Büyük Daire kararı ile birlikte değerlendirildiğinde gözaltına dahi alınamaması gereken Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 5 yıldır cezaevinde. Biten yargılamaların yeniden açılması,devam edenlerin düşürülmesi,tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir.— Ramazan Demir (@ramazandmr) February 1, 2022
Avukat Mahsuni Karaman da, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.
AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi. pic.twitter.com/izJJyTOThH— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) February 1, 2022
2016’da AK Parti’nin gündeme getirdiği ve CHP’nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa’ya aykırı’ olmasına rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.