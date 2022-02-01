https://tr.sputniknews.com/20220201/almanyada-iki-polisi-olduren-zanlilar-tutuklandi-1053333085.html

Almanya'da iki polisi öldüren zanlılar tutuklandı

Almanya'da iki polisi öldüren zanlılar tutuklandı

Almanya’da trafik kontrolü yapan iki polisi öldüren iki zanlının tutuklandığı bildirildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T06:21+0300

2022-02-01T06:21+0300

2022-02-01T06:21+0300

dünya

almanya

polis

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Rheinland Pfalz eyaletine bağlı Ulmet kasabası istikametindeki 22. Bölge Yolu üzerinde trafik kontrolü yapan biri 24, diğeri 29 yaşında olan polislere silahlı saldırı düzenleyerek öldüren iki zanlı tutuklandı.Almanya Polis Sendikası Eyalet Örgüt Başkanı Sabrina Kunz yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ve öldürülen arkadaşlarımızın yakınlarını düşünüyoruz. Şu anda her polisin kabusu olan bir durumu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Yerel saatle 04.20’de silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine intikal eden ekipler, iki polisin yaşamını yitirdiklerini bildirmişti.Yetkililer, polislerin başlarından vurularak öldürüldüklerini ve olayın arka planının henüz bilinmediğini açıklamıştı.

almanya

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almanya, polis