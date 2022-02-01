https://tr.sputniknews.com/20220201/anne-ve-kizi-yemek-masasinda-olduruldu-1053333574.html

Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Anne ve kızı yemek masasında öldürüldü

Adana'da bir kişi, kardeşinin karısını ve annesini yemek masasında, iki çocuğun gözleri önünde başlarından vurarak öldürdü. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T06:55+0300

2022-02-01T06:55+0300

2022-02-01T06:55+0300

türkiye

adana

cinayet

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Olay, Seyhan ilçesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre A.A, kardeşiyle evli olan Hüda Gün'ün (39) annesi Naima Gün (70) ile birlikte yaşadığı eve geldi.İHA'nın haberine göre, A.A, Hüda, annesi Naime Gün ve iki çocukla birlikte masada yemek yerken birden belinden tabancayı çıkartarak iki çocuğun gözleri önünde Hüda ve Naime Gün’ü başlarından vurdu.A.A., daha sonra kaçarak izini kaybettirdi. Apartman sakinleri silah sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüda ve Naime Gün’ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan Hüda ve Naime’nin yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren anne ve kızının yakınları gözyaşlarına boğuldu.Polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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adana, cinayet