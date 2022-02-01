Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/astrazeneca-ilk-kez-bir-rus-ilac-sirketine-yatirim-yapti-1053355362.html
AstraZeneca ilk kez bir Rus ilaç şirketine yatırım yaptı
AstraZeneca ilk kez bir Rus ilaç şirketine yatırım yaptı
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), AstraZeneca ve Unicorn Capital Partners şirketlerinin, dirençli arteriyel hipertansiyon ilacının geliştiricisi Rus Target... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T17:14+0300
2022-02-01T17:17+0300
rusya
astrazenaca
dünya
ilaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104194/35/1041943554_0:69:3519:2048_1920x0_80_0_0_9ae1ff214e5d47c36a2c0fda904ee89b.jpg
RDIF’ten yapılan açıklamada, biyofarmasötik şirketi AstraZeneca ve Unicorn Capital Partners (PharmMed İnnovasyon Fonu’nun yöneticisi) şirketi ile birlikte, dirençli arteriyel hipertansiyon ilacının geliştiricisi Target Medicals'e ortak oldukları belirtildi.Bir aldosteron sentaz inhibitörü olan ilacın, dirençli hipertansiyona ek olarak, kronik kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Unicorn Capital Partners'ın yöneticilerinden Aleksey Vinogradov’un “Bildiğimiz kadarıyla bu, Big Pharma şirketinin doğrudan bir Rus biyoteknoloji girişiminin sermayesine yatırım yaptığı ilk örnek” ifadelerine yer verildi.AstraZeneca Pharmaceuticals LLC, 28 Ocak'ta Target Medicals LLC'ye ortak olarak RDIF gibi hisselerin yüzde 8.7’sine sahip olmuştu. Daha önce yüzde 50’şer hisseye sahip olan Belarus vatandaşları Aleksey Klyuçenoviç ve Nataliya Struşkeviç’in herbirinin hissesi ise yüzde 32.6.AstraZeneca'nın Rusya'daki CEO'su İrina Panarina, RDIF basın servisi aracılığıyla, şirketin hem iç hem de uluslararası pazarlarda büyük bir potansiyel gördüğünü ve bu açıdan girişimin finansmanının mantıklı bir adım olduğunu kaydetti.Unicorn Capital Partners’in yönettiği PharmMed İnnovasyon Fonu, Rus Girişim Şirketi (kalkınma kurumları reformu kapsamında RDIF’e devredilmişti) ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/kombine-asinin-sonuclarindan-sonra-astrazeneca-asisinin-rusyada-tescili-icin-basvuru-yapacak-1052672275.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104194/35/1041943554_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_05f353a9cb629938fce1f79104566f4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, astrazenaca, ilaç

AstraZeneca ilk kez bir Rus ilaç şirketine yatırım yaptı

17:14 01.02.2022 (güncellendi: 17:17 01.02.2022)
© REUTERS / Brendan McDermidNew York Borsası ekranına yansıtılan AstraZeneca logosu
New York Borsası ekranına yansıtılan AstraZeneca logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), AstraZeneca ve Unicorn Capital Partners şirketlerinin, dirençli arteriyel hipertansiyon ilacının geliştiricisi Rus Target Medicals şirketine ortak oldukları bildirildi.
RDIF’ten yapılan açıklamada, biyofarmasötik şirketi AstraZeneca ve Unicorn Capital Partners (PharmMed İnnovasyon Fonu’nun yöneticisi) şirketi ile birlikte, dirençli arteriyel hipertansiyon ilacının geliştiricisi Target Medicals'e ortak oldukları belirtildi.
Bir aldosteron sentaz inhibitörü olan ilacın, dirençli hipertansiyona ek olarak, kronik kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Unicorn Capital Partners'ın yöneticilerinden Aleksey Vinogradov’un “Bildiğimiz kadarıyla bu, Big Pharma şirketinin doğrudan bir Rus biyoteknoloji girişiminin sermayesine yatırım yaptığı ilk örnek” ifadelerine yer verildi.
AstraZeneca Pharmaceuticals LLC, 28 Ocak'ta Target Medicals LLC'ye ortak olarak RDIF gibi hisselerin yüzde 8.7’sine sahip olmuştu. Daha önce yüzde 50’şer hisseye sahip olan Belarus vatandaşları Aleksey Klyuçenoviç ve Nataliya Struşkeviç’in herbirinin hissesi ise yüzde 32.6.
AstraZeneca'nın Rusya'daki CEO'su İrina Panarina, RDIF basın servisi aracılığıyla, şirketin hem iç hem de uluslararası pazarlarda büyük bir potansiyel gördüğünü ve bu açıdan girişimin finansmanının mantıklı bir adım olduğunu kaydetti.
Unicorn Capital Partners’in yönettiği PharmMed İnnovasyon Fonu, Rus Girişim Şirketi (kalkınma kurumları reformu kapsamında RDIF’e devredilmişti) ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmuştu.
AstraZeneca koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
KORONAVİRÜS
‘Kombine aşının sonuçlarından sonra AstraZeneca, aşısının Rusya’da tescili için başvuru yapacak’
12 Ocak, 17:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce