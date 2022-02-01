https://tr.sputniknews.com/20220201/astrazeneca-ilk-kez-bir-rus-ilac-sirketine-yatirim-yapti-1053355362.html

AstraZeneca ilk kez bir Rus ilaç şirketine yatırım yaptı

AstraZeneca ilk kez bir Rus ilaç şirketine yatırım yaptı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), AstraZeneca ve Unicorn Capital Partners şirketlerinin, dirençli arteriyel hipertansiyon ilacının geliştiricisi Rus Target... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T17:14+0300

2022-02-01T17:14+0300

2022-02-01T17:17+0300

rusya

astrazenaca

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ilaç

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RDIF’ten yapılan açıklamada, biyofarmasötik şirketi AstraZeneca ve Unicorn Capital Partners (PharmMed İnnovasyon Fonu’nun yöneticisi) şirketi ile birlikte, dirençli arteriyel hipertansiyon ilacının geliştiricisi Target Medicals'e ortak oldukları belirtildi.Bir aldosteron sentaz inhibitörü olan ilacın, dirençli hipertansiyona ek olarak, kronik kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Unicorn Capital Partners'ın yöneticilerinden Aleksey Vinogradov’un “Bildiğimiz kadarıyla bu, Big Pharma şirketinin doğrudan bir Rus biyoteknoloji girişiminin sermayesine yatırım yaptığı ilk örnek” ifadelerine yer verildi.AstraZeneca Pharmaceuticals LLC, 28 Ocak'ta Target Medicals LLC'ye ortak olarak RDIF gibi hisselerin yüzde 8.7’sine sahip olmuştu. Daha önce yüzde 50’şer hisseye sahip olan Belarus vatandaşları Aleksey Klyuçenoviç ve Nataliya Struşkeviç’in herbirinin hissesi ise yüzde 32.6.AstraZeneca'nın Rusya'daki CEO'su İrina Panarina, RDIF basın servisi aracılığıyla, şirketin hem iç hem de uluslararası pazarlarda büyük bir potansiyel gördüğünü ve bu açıdan girişimin finansmanının mantıklı bir adım olduğunu kaydetti.Unicorn Capital Partners’in yönettiği PharmMed İnnovasyon Fonu, Rus Girişim Şirketi (kalkınma kurumları reformu kapsamında RDIF’e devredilmişti) ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220112/kombine-asinin-sonuclarindan-sonra-astrazeneca-asisinin-rusyada-tescili-icin-basvuru-yapacak-1052672275.html

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