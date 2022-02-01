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AVM'deki mağazadan projeksiyon cihazı çalındı
AVM'deki mağazadan projeksiyon cihazı çalındı
İstinye’de bir AVM’deki mağazaya giren hırsız kaşla göz arasında işyerinin yaklaşık 5 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını çaldı. Hırsızlık anları... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T09:56+0300
2022-02-01T09:56+0300
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hırsız
avm
hırsızlık
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İstanbul'da, Sarıyer İstinye’de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, AVM’nin içinde bulunan bir kitapçıya orta yaşlarda bir şahıs girdi. Eli çantalı şahıs mağazayı biraz dolaştıktan sonra mağaza kullanılan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bir projeksiyon cihazını çalıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştı. Olayın ardından ertesi gün mağazaya gelen sorumlu Mustafa Y. rutin kontrollerini yaptığı esnada cihazın olmadığını fark etti.Önce güvenlik kamera görüntülerini izleyen Y. ardından da emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma başlatan İstinye S.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin önce AVM’ye geldiği aracın plakasını ardından da kimliğini tespit eden ekipler, yapmış olduğu takip neticesinde Koray S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alınırken, çaldığı cihaza da el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220201/bir-gecede-8-isyerini-soyan-hirsiz-araniyor-1053333443.html
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istanbul, hırsız, avm, hırsızlık, mağaza

AVM'deki mağazadan projeksiyon cihazı çalındı

09:56 01.02.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİMAVM'deki mağazadan projeksiyon cihazı çalındı
AVM'deki mağazadan projeksiyon cihazı çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİM
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İstinye’de bir AVM’deki mağazaya giren hırsız kaşla göz arasında işyerinin yaklaşık 5 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızı Sarıyer polisi tarafından yakalandı.
İstanbul'da, Sarıyer İstinye’de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, AVM’nin içinde bulunan bir kitapçıya orta yaşlarda bir şahıs girdi. Eli çantalı şahıs mağazayı biraz dolaştıktan sonra mağaza kullanılan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bir projeksiyon cihazını çalıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştı. Olayın ardından ertesi gün mağazaya gelen sorumlu Mustafa Y. rutin kontrollerini yaptığı esnada cihazın olmadığını fark etti.
Önce güvenlik kamera görüntülerini izleyen Y. ardından da emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma başlatan İstinye S.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin önce AVM’ye geldiği aracın plakasını ardından da kimliğini tespit eden ekipler, yapmış olduğu takip neticesinde Koray S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs gözaltına alınırken, çaldığı cihaza da el konuldu.
Bir gecede 8 işyerini soydu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
TÜRKİYE
Bir gecede 8 işyerini soyan hırsız aranıyor
06:53
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