https://tr.sputniknews.com/20220201/avmdeki-magazadan-projeksiyon-cihazi-calindi-1053335791.html

AVM'deki mağazadan projeksiyon cihazı çalındı

AVM'deki mağazadan projeksiyon cihazı çalındı

İstinye’de bir AVM’deki mağazaya giren hırsız kaşla göz arasında işyerinin yaklaşık 5 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını çaldı. Hırsızlık anları... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T09:56+0300

2022-02-01T09:56+0300

2022-02-01T09:56+0300

türkiye

istanbul

hırsız

avm

hırsızlık

mağaza

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İstanbul'da, Sarıyer İstinye’de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, AVM’nin içinde bulunan bir kitapçıya orta yaşlarda bir şahıs girdi. Eli çantalı şahıs mağazayı biraz dolaştıktan sonra mağaza kullanılan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bir projeksiyon cihazını çalıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştı. Olayın ardından ertesi gün mağazaya gelen sorumlu Mustafa Y. rutin kontrollerini yaptığı esnada cihazın olmadığını fark etti.Önce güvenlik kamera görüntülerini izleyen Y. ardından da emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma başlatan İstinye S.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin önce AVM’ye geldiği aracın plakasını ardından da kimliğini tespit eden ekipler, yapmış olduğu takip neticesinde Koray S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alınırken, çaldığı cihaza da el konuldu.

https://tr.sputniknews.com/20220201/bir-gecede-8-isyerini-soyan-hirsiz-araniyor-1053333443.html

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istanbul, hırsız, avm, hırsızlık, mağaza