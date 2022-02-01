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Ay takvimine göre yeni yıla giren Çin'de Kaplan Yılı başladı
Ay takvimine göre yeni yıla giren Çin'de Kaplan Yılı başladı
Ay Yeni Yılı, Çin, Vietnam ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok Asya ülkesinde kutlanıyor. Yaklaşık 1.5 milyardan fazla insanın, dünyanın dört bir yanında... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:23+0300
2022-02-01T13:27+0300
çin
yaşam
ay
yeni yıl
kutlama
kaplan
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Yeni yılın başlangıcı olarak 1 Ocak olan Gregoryen takviminden farklı olarak, Ay Yeni Yılı her zaman yılın aynı günü başlamıyor. Bunun nedeni ise takvimin ayın 12 evresine dayanması. Her ay yaklaşık 29 gün sürüyor bu yüzden bir yıl yaklaşık 354 gün olarak kabul ediliyor.Yeni Ay Yılı, bugün itibariyle başladı. Gelecek yıl ise 22 Ocak'ta başlayacak.Ne anlama geliyor?: 'Tüm kötü ruhları göndermek istiyoruz'Tıpkı insanların her yıl 31 Aralık ve 1 Ocak'ı kutladıkları gibi, Ay Yeni Yılı da insanların geçmişi geride bırakmalarına ve yeni bir başlangıç ​​için sabırsızlanmalarına olanak tanıyor.NTV’nin aktardığına göre, San Francisco Üniversitesi Çin İş Araştırmaları Girişimi yöneticisi Xiaohua Yang, "Tüm kötü şeyleri, kötü ruhları göndermek istiyoruz. Bu yeni bir başlangıç, bu yüzden şimdi onu yeni bir enerjiyle karşılıyoruz" dedi.Ne kadar sürüyor?Çin’de Ay Yeni Yılı kutlamaları 15 gün sürüyor. Son gün Bahar Feneri Festivali düzenleniyor. Vietnam’da Tết Nguyên Đán adıyla kutlanan bayram bir hafta sürerken, Güney Kore'deki karşılığı Seollal üç gün sürüyor.Yang, ailelerin bu günlerin her birinde sürekli olarak birbirleriyle zaman geçirdiklerini belirterek, “Yılın büyük bir bölümünde insanlar çalışmak için çok fazla zaman harcıyor ve sevdiklerini göremiyor. Ay Yeni Yılı, bu durumun değişebileceği tek zaman. İşte o zaman yaşlılara saygı gösterirsiniz ve bu en önemlisidir. Uzaktaki akrabalar bile gelir” diye konuştu.Kaplan Yılı neyi temsil ediyor?Her Ay yılı, 12 zodyak hayvanından oluşan bir döngü ile temsil ediliyor. Bu yıl, 2010'dan beri ilk kez Kaplan Yılı oldu.Nasıl kutlanıyor?Bu sene pandemi esnasındaki ikinci Ay Yeni Yılı kutlanıyor. Ancak, bu yıl bazı yüz yüze halk şenlikleri de yapılacak.Yang, kötü ruhları uzak tutmanın başka bir yolunun da ışıkları açık bırakmak olduğunu vurgulayarak, gece boyunca insanların havai fişek atacağını söyledi.Öte yandan Yang, Yeni Ay Yılını kutlamayanları, karşılaşabilecekleri her türlü şenliği öğrenmeye ve katılmaya teşvik etti:
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çin, ay, yeni yıl, kutlama, kaplan

Ay takvimine göre yeni yıla giren Çin'de Kaplan Yılı başladı

13:23 01.02.2022 (güncellendi: 13:27 01.02.2022)
© AP PhotoÇin'de kaplan yılı
Çin'de kaplan yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AP Photo
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Ay Yeni Yılı, Çin, Vietnam ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok Asya ülkesinde kutlanıyor. Yaklaşık 1.5 milyardan fazla insanın, dünyanın dört bir yanında şenliklere katılması bekleniyor. Bununla birlikte, geride kalan Öküz Yılı, Kovid-19 pandemisine aşıları getirdi ve birçok kişi Kaplan Yılı'nın ile şifa ve neşe getirmesini umuyor.
Yeni yılın başlangıcı olarak 1 Ocak olan Gregoryen takviminden farklı olarak, Ay Yeni Yılı her zaman yılın aynı günü başlamıyor. Bunun nedeni ise takvimin ayın 12 evresine dayanması. Her ay yaklaşık 29 gün sürüyor bu yüzden bir yıl yaklaşık 354 gün olarak kabul ediliyor.
Yeni Ay Yılı, bugün itibariyle başladı. Gelecek yıl ise 22 Ocak'ta başlayacak.

Ne anlama geliyor?: 'Tüm kötü ruhları göndermek istiyoruz'

Tıpkı insanların her yıl 31 Aralık ve 1 Ocak'ı kutladıkları gibi, Ay Yeni Yılı da insanların geçmişi geride bırakmalarına ve yeni bir başlangıç ​​için sabırsızlanmalarına olanak tanıyor.
NTV’nin aktardığına göre, San Francisco Üniversitesi Çin İş Araştırmaları Girişimi yöneticisi Xiaohua Yang, "Tüm kötü şeyleri, kötü ruhları göndermek istiyoruz. Bu yeni bir başlangıç, bu yüzden şimdi onu yeni bir enerjiyle karşılıyoruz" dedi.
© STRYang, aynı zamanda ailelerin büyük ziyafetler için bir araya gelme zamanı olduğunu sözlerine ekledi.
Yang, aynı zamanda ailelerin büyük ziyafetler için bir araya gelme zamanı olduğunu sözlerine ekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Yang, aynı zamanda ailelerin büyük ziyafetler için bir araya gelme zamanı olduğunu sözlerine ekledi.
© STR

Ne kadar sürüyor?

Çin’de Ay Yeni Yılı kutlamaları 15 gün sürüyor. Son gün Bahar Feneri Festivali düzenleniyor. Vietnam’da Tết Nguyên Đán adıyla kutlanan bayram bir hafta sürerken, Güney Kore'deki karşılığı Seollal üç gün sürüyor.
Yang, ailelerin bu günlerin her birinde sürekli olarak birbirleriyle zaman geçirdiklerini belirterek, “Yılın büyük bir bölümünde insanlar çalışmak için çok fazla zaman harcıyor ve sevdiklerini göremiyor. Ay Yeni Yılı, bu durumun değişebileceği tek zaman. İşte o zaman yaşlılara saygı gösterirsiniz ve bu en önemlisidir. Uzaktaki akrabalar bile gelir” diye konuştu.

Kaplan Yılı neyi temsil ediyor?

Her Ay yılı, 12 zodyak hayvanından oluşan bir döngü ile temsil ediliyor. Bu yıl, 2010'dan beri ilk kez Kaplan Yılı oldu.
© AP Photo / Andy WongYang, "Kaplan genellikle cesaret ve güç ile ilişkilendirilir" diyerek, kaplanın, özellikle Covid-19 pandemisinin ardından insanlara umut verebilecek canlandırıcı bir hayvan olarak görülebileceğini de sözlerine ekledi.
Yang, Kaplan genellikle cesaret ve güç ile ilişkilendirilir diyerek, kaplanın, özellikle Covid-19 pandemisinin ardından insanlara umut verebilecek canlandırıcı bir hayvan olarak görülebileceğini de sözlerine ekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Yang, "Kaplan genellikle cesaret ve güç ile ilişkilendirilir" diyerek, kaplanın, özellikle Covid-19 pandemisinin ardından insanlara umut verebilecek canlandırıcı bir hayvan olarak görülebileceğini de sözlerine ekledi.
© AP Photo / Andy Wong

Nasıl kutlanıyor?

Bu sene pandemi esnasındaki ikinci Ay Yeni Yılı kutlanıyor. Ancak, bu yıl bazı yüz yüze halk şenlikleri de yapılacak.
Yang, kötü ruhları uzak tutmanın başka bir yolunun da ışıkları açık bırakmak olduğunu vurgulayarak, gece boyunca insanların havai fişek atacağını söyledi.
Öte yandan Yang, Yeni Ay Yılını kutlamayanları, karşılaşabilecekleri her türlü şenliği öğrenmeye ve katılmaya teşvik etti:
“Birbirimiz hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, o kadar barış içinde yaşayabiliriz.”
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