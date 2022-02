https://tr.sputniknews.com/20220201/ay-takvimine-gore-yeni-yila-giren-cinde-kaplan-yili-basladi-1053345596.html

Ay takvimine göre yeni yıla giren Çin'de Kaplan Yılı başladı

Ay takvimine göre yeni yıla giren Çin'de Kaplan Yılı başladı

Ay Yeni Yılı, Çin, Vietnam ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok Asya ülkesinde kutlanıyor. Yaklaşık 1.5 milyardan fazla insanın, dünyanın dört bir yanında... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

Yeni yılın başlangıcı olarak 1 Ocak olan Gregoryen takviminden farklı olarak, Ay Yeni Yılı her zaman yılın aynı günü başlamıyor. Bunun nedeni ise takvimin ayın 12 evresine dayanması. Her ay yaklaşık 29 gün sürüyor bu yüzden bir yıl yaklaşık 354 gün olarak kabul ediliyor.Yeni Ay Yılı, bugün itibariyle başladı. Gelecek yıl ise 22 Ocak'ta başlayacak.Ne anlama geliyor?: 'Tüm kötü ruhları göndermek istiyoruz'Tıpkı insanların her yıl 31 Aralık ve 1 Ocak'ı kutladıkları gibi, Ay Yeni Yılı da insanların geçmişi geride bırakmalarına ve yeni bir başlangıç ​​için sabırsızlanmalarına olanak tanıyor.NTV’nin aktardığına göre, San Francisco Üniversitesi Çin İş Araştırmaları Girişimi yöneticisi Xiaohua Yang, "Tüm kötü şeyleri, kötü ruhları göndermek istiyoruz. Bu yeni bir başlangıç, bu yüzden şimdi onu yeni bir enerjiyle karşılıyoruz" dedi.Ne kadar sürüyor?Çin’de Ay Yeni Yılı kutlamaları 15 gün sürüyor. Son gün Bahar Feneri Festivali düzenleniyor. Vietnam’da Tết Nguyên Đán adıyla kutlanan bayram bir hafta sürerken, Güney Kore'deki karşılığı Seollal üç gün sürüyor.Yang, ailelerin bu günlerin her birinde sürekli olarak birbirleriyle zaman geçirdiklerini belirterek, “Yılın büyük bir bölümünde insanlar çalışmak için çok fazla zaman harcıyor ve sevdiklerini göremiyor. Ay Yeni Yılı, bu durumun değişebileceği tek zaman. İşte o zaman yaşlılara saygı gösterirsiniz ve bu en önemlisidir. Uzaktaki akrabalar bile gelir” diye konuştu.Kaplan Yılı neyi temsil ediyor?Her Ay yılı, 12 zodyak hayvanından oluşan bir döngü ile temsil ediliyor. Bu yıl, 2010'dan beri ilk kez Kaplan Yılı oldu.Nasıl kutlanıyor?Bu sene pandemi esnasındaki ikinci Ay Yeni Yılı kutlanıyor. Ancak, bu yıl bazı yüz yüze halk şenlikleri de yapılacak.Yang, kötü ruhları uzak tutmanın başka bir yolunun da ışıkları açık bırakmak olduğunu vurgulayarak, gece boyunca insanların havai fişek atacağını söyledi.Öte yandan Yang, Yeni Ay Yılını kutlamayanları, karşılaşabilecekleri her türlü şenliği öğrenmeye ve katılmaya teşvik etti:

