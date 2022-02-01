https://tr.sputniknews.com/20220201/aylin-sozer-cinayetinde-kemal-ayyildiz-hakkinda-acilan-ikinci-davada-karar-cikti-1053337138.html

Aylin Sözer cinayeti: Kemal Ayyıldız hakkında açılan ikinci davada karar çıktı

Aylin Sözer cinayeti: Kemal Ayyıldız hakkında açılan ikinci davada karar çıktı

Akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla öldürerek evi ateşe veren, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ve yargılaması süren... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T10:51+0300

2022-02-01T10:51+0300

2022-02-01T10:52+0300

türkiye

kadın cinayeti

cinayet

aylin sözer

kemal ayyıldız

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İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, eve gelen polislere bıçak sallayan, polislerin yaralanmasına neden olan Ayyıldız hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, 'silahla yaralama' suçundan da 3 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, sanığın olumsuz görülen geçmişi ve sosyal özelliklerine vurgu yapan mahkeme, cezada indirime de gitmeyerek üst sınırdan ceza verdi. Ayyıldız ayrıca, cinayet ve gerçekleştirdiği hırsızlık gibi suçlardan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Hakim karşısına çıkan Ayyıldız, izahtan vareste savunma yaptı. Aylin Sözer'in evine girer girmez maskeli bir şahsın ensesine vurup kendisini banyoya sürüklediğini söyleyerek, "Orada Aylin hanımın cesedini gördüm, boğazı kesilmişti. Maskeli şahıs tabletten bana çocuklarımın görüntülerini izletip tehdit ederek dediklerini yapmazsam aileme zarar vereceğini söyledi. Kendisi evden ayrıldıktan sonra evi yakmamı istedi" dedi.Sözde maskeli şahıs evdeyken kardeş Nilay Sözer'in kapıya geldiğini ancak tehdit edildiği için cevap veremediğini öne süren Ayyıldız, "Maskeli, söylediklerini yapmam için beni tekrar tehdit edip evden ayrıldı. Ben de korkudan daire kapısının arkasına dolap dayadım. Polisler kapıyı açmamı istediler, korkudan açamadım. O arada elime bir pürmüz aleti geçti. Pürmüz aletini çalıştırdım, çilingir getirmişler kapıyı açtırıyorlardı. Şahıs bu sırada evde bıraktığı tablete uzaktan erişim sağlamış ve beni tehdit etmeye devam ediyordu. İçeriye girip beni yakaladılar" diye konuştu.'Alev patladı, Merdivenden aşağıya yuvarlandım'Yaralanan polis memuru İbrahim E. ise çilingirin kapıyı açmaya çalıştığı sırada sanığın kapı arkasına eşya yığmaya başladığını söyledi. Kapıyı açmasını söylediklerini ancak kendisine ve diğer polis memuru arkadaşlarına bıçak fırlattığını anlatarak, "Kapıyı zorlayarak ittirip biraz açtığımız sırada, bir anda içeriden büyük bir alev parlaması, patlaması gibi bir şey oldu. O sırada gaz ve duman kokusu vardı. Üzerimize doğru patlayan alevlerle bir anda kendimi geriye atmak zorunda kaldım. Saçlarım da alev almıştı. Kendimi geriye atmamla birlikte arkadaki merdivenden aşağıya doğru yuvarlandım" dedi. Düşerken bacağını kırdığını, elini yaraladığını belirten polis memuru ve diğer meslektaşları da sanıktan şikayetçi oldu.'Gözetleme deliğinde içeride bir hareket gördüm'Davada tanık olarak dinlenen Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer de yedek anahtarla ablasının kapısını açmaya çalışırken bir yandan onu aradığını söyledi. Kapının açılmadığını ve telefonu da açamadığına dair otomatik bir mesaj aldığını belirten Sözer, "Kapı üstündeki gözetleme deliğinde içeride bir hareket gördüm. Daha sonra ablamın mesajından sanki o yazıyormuş gibi tuhaf mesajlar gelmeye başladı. Hemen polisi aradım. Polis ekibi geldi, çilingir çağırdık. Kapı tam açılamadı.

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kadın cinayeti, cinayet, aylin sözer, kemal ayyıldız