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Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı
Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı
Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile müttefiklik ilişkilerine yönelik Şuşa Beyannamesi’ni onayladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T14:15+0300
2022-02-01T14:21+0300
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şuşa beyannamesi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Haziran 2021’de Şuşa’da imzaladığı beyanname, bugün Azerbaycan Milli Meclisi’nin onayından geçti.Beyannameye göre, Azerbaycan ve Türkiye bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine ilişkin herhangi bir tehdit ve risk olması durumunda BM Anlaşması doğrultusunda karşılıklı askeri destek sunmak konusunda anlaştı.Beyannamede olası bir risk durumunda Bakü ve Ankara’nın ortak istişareler yürütmesi, risk ve tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunması ve karşılıklı yardım sağlaması öngörülüyor. Bu yardımların miktar ve şekli, acil görüşmeler ve ortak faaliyetlerle belirlenecek olup iki ülkenin orduları tarafından gerekli koordinasyon sağlanacak.Beyannamede Bakü ve Ankara’nın iki ülkenin ordularının, gereksinimleri doğrultusunda modernize edilmesine yönelik ortak çabalarını sürdürecekleri de belirtiliyor.Belge ile Osmanlı arşivlerinin açılması, 1915 olaylarının araştırılması da öngörülüyor. Bakü ve Ankara’ya göre, bu adımlar Ermenistan’ın Türkiye ile ilgili iddialarına ve tarihin tahrif edilmesine son verilmesini sağlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20210722/ak-parti-heyeti-bakuye-gidiyor-1045029063.html
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azerbaycan, türkiye, şuşa beyannamesi

Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı

14:15 01.02.2022 (güncellendi: 14:21 01.02.2022)
© İHA / İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / İHA
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Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile müttefiklik ilişkilerine yönelik Şuşa Beyannamesi’ni onayladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Haziran 2021’de Şuşa’da imzaladığı beyanname, bugün Azerbaycan Milli Meclisi’nin onayından geçti.
Beyannameye göre, Azerbaycan ve Türkiye bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine ilişkin herhangi bir tehdit ve risk olması durumunda BM Anlaşması doğrultusunda karşılıklı askeri destek sunmak konusunda anlaştı.
Beyannamede olası bir risk durumunda Bakü ve Ankara’nın ortak istişareler yürütmesi, risk ve tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunması ve karşılıklı yardım sağlaması öngörülüyor. Bu yardımların miktar ve şekli, acil görüşmeler ve ortak faaliyetlerle belirlenecek olup iki ülkenin orduları tarafından gerekli koordinasyon sağlanacak.
Beyannamede Bakü ve Ankara’nın iki ülkenin ordularının, gereksinimleri doğrultusunda modernize edilmesine yönelik ortak çabalarını sürdürecekleri de belirtiliyor.
Belge ile Osmanlı arşivlerinin açılması, 1915 olaylarının araştırılması da öngörülüyor. Bakü ve Ankara’ya göre, bu adımlar Ermenistan’ın Türkiye ile ilgili iddialarına ve tarihin tahrif edilmesine son verilmesini sağlayacak.
AK Parti logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2021
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