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Türkiye
Bahçeli: İBB Başkanı balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20220201/bahceli-ibb-baskani-baliga-tuz-dokmustur-de-yollara-tuz-dokme-becerisini-gosterememistir-1053337006.html
Bahçeli: İBB Başkanı balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir
Bahçeli: İBB Başkanı balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Birleşik Krallık Türkiye büyükelçisi ile randevusunu saat gibi aklında tutan İBB Başkanı ne... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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mhp, tbmm, devlet bahçeli

Bahçeli: İBB Başkanı balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir

10:48 01.02.2022 (güncellendi: 10:54 01.02.2022)
© İHA / Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA /
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Birleşik Krallık Türkiye büyükelçisi ile randevusunu saat gibi aklında tutan İBB Başkanı ne gafilliktir ki meteorolojinin uyarılarını aklına getirememiştir. Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye, sözü dinlenen, nazı çekilen saygın bir devlettir.
Türkiye gücüne güç kattıkça müptezeller kaçacak.
Geçen hafta olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi ama kar berekettir. Meteoroloji uzmanları günlerce İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak dedi. Sorun karın yağması değil alınmayan önlemler zinciridir. Mühim olan tedbiri kar yağmadan almaktır. Birleşik Krallık Türkiye büyükelçisi ile randevusunu saat gibi aklında tutan İBB Başkanı ne gafilliktir ki meteorolojinin uyarılarını aklına getirememiştir. Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir. İstanbul'da balık baştan kokmuştur.
Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyfe dalan sorumsuz kağıt kaplana İstanbul müstahak değildir.
İstanbul İstanbul olalı böyle bir zulüm görmedi.
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