https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-akar-ermenistana-uzatilan-baris-elinin-degerlendirilmesini-bekliyoruz-1053366570.html

Bakan Akar: Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini bekliyoruz

Bakan Akar: Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:29+0300

2022-02-01T23:29+0300

2022-02-01T23:29+0300

türkiye

azerbaycan

tsk

hulusi akar

zakir hasanov

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

şuşa beyannamesi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.Önce baş başa görüşen, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Hasanov, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.Konuşmasına, "Değerli can kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Akar, "İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in çizdikleri çerçeve kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Şuşa Beyannamesi'nin ilişkin konuşan Akar, "Şuşa Beyannamesi yolumuzu, stratejimizi belirleyici bir belge. Bu belge istikametinde yaptığımız çalışmalar var. Askeri eğitim, işbirliği konularındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte savunma sanayii, silahlı kuvvetlerimizin donanımı konusunda neler yapabileceğimizi de karşılıklı görüşmelerle belirliyoruz. Bu konularda da önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Temennimiz herkesin güven ve refah içinde yaşamını sürdürmesidir'"Azerbaycan ordusu, 44 gün süren Vatan Muharebesi ile işgal altındaki topraklarını geri aldı" diyen Akar, şöyle konuştu:Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine yönelik gösterdikleri gayrete vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti.Gerçekleştirdikleri görüşmelerde bölgedeki askeri ve siyasi durumu müzakere ettiklerini ifade eden Hasanov, "Ortak faaliyetlerimizin istikametlerini belirledik. Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı şekilde hayata geçirdiği faaliyetleri müzakere ettik" dedi.44 gün süren "Vatan Muharebesi" sonrasında yapacakları çok işlerinin olduğunu belirten Hasanov, şunları söyledi:

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azerbaycan, tsk, hulusi akar, zakir hasanov, türk silahlı kuvvetleri (tsk), şuşa beyannamesi