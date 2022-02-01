https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-bozdagdan-ilk-talimat-adalet-sosyal-medyaya-kalmasin-1053334395.html

Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet, sosyal medyaya kalmasın

Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet, sosyal medyaya kalmasın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adaletin sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmesi gerektiğine dikkat çekti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T08:30+0300

2022-02-01T08:30+0300

2022-02-01T08:30+0300

politika

bekir bozdağ

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103372/16/1033721670_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_244cf306e133fa3ba725d0f976ee4f68.jpg

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bozdağ, bakan olarak göreve getirilmesinin ardından ilk talimatlarını verdi. Edinilen bilgilere göre bakanlık bürokratlarını toplayan Bozdağ, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere sebep olan olaylarda mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanmasının yanlış olduğuna dikkat çekti. Bakan Bozdağ “Bu tip olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli. Adalet, sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmeli. Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanması yanlış. Vicdanları rahatsız eden kararlar verilmemeli. Bu konularda yasal eksiklik varsa hızla düzenleme yapalım” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bekir bozdağ, sosyal medya