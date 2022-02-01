Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet, sosyal medyaya kalmasın

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bozdağ, bakan olarak göreve getirilmesinin ardından ilk talimatlarını verdi. Edinilen bilgilere göre bakanlık bürokratlarını toplayan Bozdağ, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere sebep olan olaylarda mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanmasının yanlış olduğuna dikkat çekti. Bakan Bozdağ “Bu tip olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli. Adalet, sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmeli. Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanması yanlış. Vicdanları rahatsız eden kararlar verilmemeli. Bu konularda yasal eksiklik varsa hızla düzenleme yapalım” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adaletin sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmesi gerektiğine dikkat çekti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre,Bozdağ, bakan olarak göreve getirilmesinin ardından ilk talimatlarını verdi. Edinilen bilgilere göre bakanlık bürokratlarını toplayan Bozdağ, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere sebep olan olaylarda mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanmasının yanlış olduğuna dikkat çekti.
Bakan Bozdağ “Bu tip olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli. Adalet, sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmeli. Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanması yanlış. Vicdanları rahatsız eden kararlar verilmemeli. Bu konularda yasal eksiklik varsa hızla düzenleme yapalım” ifadelerini kullandı.