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https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-mus-turkiyenin-ticaretin-en-guvenli-yapildigi-ulke-olarak-taninir-olmasi-icin-calisiyoruz-1053351135.html
Bakan Muş: Türkiye'nin 'ticaretin en güvenli yapıldığı ülke' olarak tanınır olması için çalışıyoruz
Bakan Muş: Türkiye'nin 'ticaretin en güvenli yapıldığı ülke' olarak tanınır olması için çalışıyoruz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin 'ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke' olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmalarımızı... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:21+0300
2022-02-01T15:21+0300
politika
mehmet muş
türkiye
ticaret
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Bakan Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığında düzenlenen, Dünya Gümrük Günü "Liyakat Sertifikaları Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Günü'nün bu yılki temasının, "veri kültürünü benimseyerek ve veri ekosistemi oluşturarak gümrükte dijital dönüşümün artırılması" olarak belirlendiğini anımsattı.Bu yılki temanın, bakanlık teşkilatı tarafından en ince ayrıntısına kadar benimsediğini ve yıllardır başarı ile tatbik edildiğini ifade eden Muş, "Özellikle gümrüklerimizde, küresel çapta yaşanan dijital dönüşüme kayıtsız kalmayarak gereken tüm adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Muş, yasal ticaretin sorunsuz ve hızlı akışını tesis eden, kaçakçılık faaliyetleri ve organize suçlarla mücadeleye önemli katkıda bulunan gümrük idarelerinin, milli ekonomi ve refahın korunmasına katkı sağladığını söyledi.Teknolojinin gelişim hızına paralel her geçen gün yeni ihtiyaçların ortaya çıktığına vurgu yapan Muş, şunları kaydetti:"Ulaşım ve iletişim maliyetlerinin azaldığı ve süratli dönüşümlerin yaşandığı 21'inci Yüzyıl'da birçok kamu hizmetinin sunumuna benzer şekilde gümrük süreçleri de gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye'nin 'ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke' olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel Covid-19 salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen Bakanlık olarak uluslararası ticaretin düzgün işleyişini sağlamak üzere bütün politika araçlarımızı etkin biçimde kullanmaya gayret ediyoruz."2İhracattaki başarıda gümrüklerin payı büyük'Muş, geçen yıl Türkiye'nin ihracatında önemli mesafelerin ve tarihi başarıların kaydedildiği hatırlattı.Bu dönemde Türkiye'nin ihracatının yıllık bazda yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara ulaştığını, ülkenin küresel ihracattan aldığı payın da ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktığını anımsatan Muş, bu başarıda gümrüklerin payının büyük olduğunu söyledi.Muş, 2021'de gümrük idarelerinde işlem gören ihracat beyannamesi sayısının 5 milyon 167 bini aştığını, yaklaşık 8.1 milyon araç ve 62 milyon yolcunun işlemlerinin tamamlandığını aktardı.Artan yolcu ve araç trafiğine kesintisiz şekilde yanıt verebilmek amacıyla gümrüklerin fiziksel altyapısı ve teknik kapasitesini geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Muş, teknoloji yatırımları yaparak gümrüklerin dijitalleşme çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
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mehmet muş, türkiye, ticaret

Bakan Muş: Türkiye'nin 'ticaretin en güvenli yapıldığı ülke' olarak tanınır olması için çalışıyoruz

15:21 01.02.2022
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin 'ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke' olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Bakan Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığında düzenlenen, Dünya Gümrük Günü "Liyakat Sertifikaları Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Günü'nün bu yılki temasının, "veri kültürünü benimseyerek ve veri ekosistemi oluşturarak gümrükte dijital dönüşümün artırılması" olarak belirlendiğini anımsattı.
Bu yılki temanın, bakanlık teşkilatı tarafından en ince ayrıntısına kadar benimsediğini ve yıllardır başarı ile tatbik edildiğini ifade eden Muş, "Özellikle gümrüklerimizde, küresel çapta yaşanan dijital dönüşüme kayıtsız kalmayarak gereken tüm adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Muş, yasal ticaretin sorunsuz ve hızlı akışını tesis eden, kaçakçılık faaliyetleri ve organize suçlarla mücadeleye önemli katkıda bulunan gümrük idarelerinin, milli ekonomi ve refahın korunmasına katkı sağladığını söyledi.
Teknolojinin gelişim hızına paralel her geçen gün yeni ihtiyaçların ortaya çıktığına vurgu yapan Muş, şunları kaydetti:
"Ulaşım ve iletişim maliyetlerinin azaldığı ve süratli dönüşümlerin yaşandığı 21'inci Yüzyıl'da birçok kamu hizmetinin sunumuna benzer şekilde gümrük süreçleri de gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye'nin 'ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke' olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel Covid-19 salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen Bakanlık olarak uluslararası ticaretin düzgün işleyişini sağlamak üzere bütün politika araçlarımızı etkin biçimde kullanmaya gayret ediyoruz."

2İhracattaki başarıda gümrüklerin payı büyük'

Muş, geçen yıl Türkiye'nin ihracatında önemli mesafelerin ve tarihi başarıların kaydedildiği hatırlattı.
Bu dönemde Türkiye'nin ihracatının yıllık bazda yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara ulaştığını, ülkenin küresel ihracattan aldığı payın da ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktığını anımsatan Muş, bu başarıda gümrüklerin payının büyük olduğunu söyledi.
Muş, 2021'de gümrük idarelerinde işlem gören ihracat beyannamesi sayısının 5 milyon 167 bini aştığını, yaklaşık 8.1 milyon araç ve 62 milyon yolcunun işlemlerinin tamamlandığını aktardı.
Artan yolcu ve araç trafiğine kesintisiz şekilde yanıt verebilmek amacıyla gümrüklerin fiziksel altyapısı ve teknik kapasitesini geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Muş, teknoloji yatırımları yaparak gümrüklerin dijitalleşme çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
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