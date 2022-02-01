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https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-nebati-ebrd-baskani-odile-renaud-basso-ile-gorustu-1053352690.html
Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü
Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştüğünü duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:56+0300
2022-02-01T15:57+0300
ekonomi
nureddin nebati
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)
görüşme
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Nebati görüşmeye ilişkin olarak, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sn. Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD’nin önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdik" açıklamasında bulundu.
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nureddin nebati, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), görüşme

Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü

15:56 01.02.2022 (güncellendi: 15:57 01.02.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştüğünü duyurdu.
Nebati görüşmeye ilişkin olarak, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sn. Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD’nin önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdik" açıklamasında bulundu.
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