https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-nebati-ebrd-baskani-odile-renaud-basso-ile-gorustu-1053352690.html

Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü

Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştüğünü duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T15:56+0300

2022-02-01T15:56+0300

2022-02-01T15:57+0300

ekonomi

nureddin nebati

avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)

görüşme

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Nebati görüşmeye ilişkin olarak, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sn. Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD’nin önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

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nureddin nebati, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), görüşme