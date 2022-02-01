https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-soyludan-uyusturucuyla-mucadele-mesaji-cumhuriyet-tarihi-rekorlarini-kirdik-1053338434.html

Bakan Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık

Bakan Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında 5 ton 518 kilogram metamfetamin, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza ele geçirdik" dedi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T11:37+0300

2022-02-01T11:37+0300

2022-02-01T11:49+0300

türkiye

süleyman soylu

uyuşturucu

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Bakan Soylu, Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını belirten Bakan Soylu, "2021 yılında 5 ton 518 kilogram metamfetamin, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza ele geçirdik. Bunlar da Cumhuriyet tarihi rekorudur" diye konuştu. Soylu, uyuşturucunun küresel bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Sizler bu işin vahametini herkesten fazla biliyorsunuz. Öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki insanlığın düştüğü bu durumu lanetleyerek şahit oluyorsunuz. Dünyada iki sahada da kullanım ve üretim alanında ciddi yükseliş var. Uyuşturucuyla mücadelede zafer kazandıkça terör zayıflıyor. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yakalanan uyuşturucu miktarının yüzde 70'inin üzerinde olan bölüm Hakkari, Van illerinde yakalanıyordu. Uyuşturucunun doğudan batıya sevkini engelleyebiliyoruz. Bu tarihi bir başarıdır. Uyuşturucuyla mücadelede en kritik nokta, sınır illerinde bloklanması, dağıtımın engellenmesidir" dedi. 'Bazı batı ülkeleri 'Narko shoplar' açıyor'Bazı Avrupa ülkeleri uyuşturucuyu sağlık sorunu olarak görüyorlar. Kimisi narko shoplar açıyor. Hiç kusura bakmasınlar bizim gençlerimiz kıymetlidir" diyen Soylu, "Dünyada bir pandemiden geçiyoruz. Onlar yaşlılarını bilerek ve isteyerek ölüme terk ettiler. Biz başka bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz 18'ine gelince çocuğunu terk eden bir millet değiliz. Yaşlılarını huzur evine terk eden bir millet değiliz. Hiçbir gencimizin uyuşturucu komasına izin verecek bir millet değiliz. Uyuşturucu operasyonları yüksek maliyetli yüksek riskli işlerdir. Hani bir söz vardır 'Depresyona gireceğim ama vaktim yok' diye. Biz de kimsenin lafına bakacak vaktimiz yok" ifadelerini kullandı. Soylu, dünyada toplam yakalanan uyuşturucunun yüzde 21'ini Türkiye'nin yakaladığına işaret ederek, "Uyuşturucu, PKK terörünün en önemli finans kaynağıdır. 2021'in sonunda uyuşturucudan tüm zamanların yıllık tutuklama sayısına ulaştık. Hala cezaevlerinde uyuşturucu suçundan 100 binin üzerinde kişi bulunmaktadır. Bu meselenin her yerine müdahale ettik. Rekor operasyonlara imza attık. Şimdi dünyanın bu umursamazlığıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan yakalama yaptık, bir yandan sorunun nereden başladığını belirlemeye başladık. 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik Bu yıl 70 milyon kök kenevir yakaladık, 2021'den bahsediyorum. Terör örgütü de dahil olmak üzere nefes aldırmamaya çalıştık. İlk kez Türkiye'de uyuşturucudan suç gelirleri operasyonları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi. 'En iti narkotik polisi; Anne'"Uyuşturucunun kullanıldığı alanlar yüzde 48 kendi evi, yüzde 27 metruk binalar, ondan sonra da araçlar, parklar" diyen Soylu, şöyle devam etti:

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süleyman soylu, uyuşturucu