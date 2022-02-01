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Bakan Varank: CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak
17:43 01.02.2022 (güncellendi: 17:51 01.02.2022)
© İHA / İHA-AW526725Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
© İHA / İHA-AW526725
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki otel odasına işaret ederek, "Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videodaki otel odasının gecelik fiyatının 100 bin liradan fazla olduğu iddia edildi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya göndermede bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin, bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.
Bakan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Her yatırımdan sonra, "cebinizden mi yapıyorsunuz? benim vergim, yapacaksınız tabi" diyen muhalifler için yazayım: Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak.
Her yatırımdan sonra, "cebinizden mi yapıyorsunuz? benim vergim, yapacaksınız tabi" diyen muhalifler için yazayım:— Mustafa Varank (@varank) February 1, 2022
Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da kaldığı otele ilişkin gündeme gelen iddialar ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bu konuyu "CHP içi kriz" olarak yorumlamasına ilişkin soruya CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şu yanıtı vermişti:
"O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme baş vuruyorlar. Otel Hilton Harbiye, troller hemen devreye. Aynı dakika yandaş gazeteciler, bomboş işler. Bu mekanizmayla insanları hapse atıyorlar. İşte sarayın meşgalesi bu. İşte Genel Başkanımızın anlattığı şey tam olarak da bu. Hepsi aynı tweeti atmış, akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a daha da şunu söyleyeyim, kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Önce burnuna pudra şekeri çeken danışmanın fotoğraflarını kim verdi araştırsın."