https://tr.sputniknews.com/20220201/bakan-yanik-1-milyon-cocugumuzun-egitimine-katkida-bulunacagiz-1053347721.html

Bakan Yanık: 1 milyon çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunacağız

Bakan Yanık: 1 milyon çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T14:00+0300

2022-02-01T14:00+0300

2022-02-01T14:00+0300

türkiye

çocuk

yardım

açıklama

ödeme

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053067907_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ca2bd692bc2263d15f5d7968f77a99e2.jpg

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu Anaokulu/Anasınıfı Desteği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/anasınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz” dedi.Ödemeler Ağustos'ta hesaplara yatırılacakBakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği'nin detaylarını ise şu şekilde paylaştı:Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkat çeken Bakan Yanık, "3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB'e bağlı resmi anaokulu/anasınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir” ifadelerini kullandı.Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılacağını belirtirken, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220131/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1053317642.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuk, yardım, açıklama, ödeme, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı