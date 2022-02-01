Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/bankacilik-sektoru-net-kri-921-milyar-liraya-yukseldi-1053329324.html
Bankacılık sektörü net kârı 92.1 milyar liraya yükseldi
Bankacılık sektörü net kârı 92.1 milyar liraya yükseldi
Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 92 milyar 83 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18.34 seviyesinde gerçekleşti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T00:16+0300
2022-02-01T00:16+0300
türkiye
banka
kar
bankacılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043449227_0:23:1001:586_1920x0_80_0_0_f81538293ad065940a37fd85391c4db3.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü aralık itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 50.9 artarak 9 trilyon 213.2 milyar liraya yükseldi.BDDK tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 213 milyar 196 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 50.9 oldu.Aralıkta 2020 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 37 artarak 4 trilyon 900 milyar 955 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44.4 yükselerek 1 trilyon 476 milyar 598 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3.15 seviyesinde gerçekleşti.Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2020 sonuna göre yüzde 53.5 artarak 5 trilyon 303 milyar 348 milyon liraya yükseldi.Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18.6 artışla 710 milyar 965 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 92 milyar 83 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18.34 seviyesinde gerçekleşti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043449227_94:0:905:608_1920x0_80_0_0_279785418821f78c58f229f7d9e34e09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, kar, bankacılık

Bankacılık sektörü net kârı 92.1 milyar liraya yükseldi

00:16 01.02.2022
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
Abone ol
Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 92 milyar 83 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18.34 seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü aralık itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 50.9 artarak 9 trilyon 213.2 milyar liraya yükseldi.
BDDK tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 213 milyar 196 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 50.9 oldu.
Aralıkta 2020 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 37 artarak 4 trilyon 900 milyar 955 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44.4 yükselerek 1 trilyon 476 milyar 598 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3.15 seviyesinde gerçekleşti.
Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2020 sonuna göre yüzde 53.5 artarak 5 trilyon 303 milyar 348 milyon liraya yükseldi.
Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18.6 artışla 710 milyar 965 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 92 milyar 83 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18.34 seviyesinde gerçekleşti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce