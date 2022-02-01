https://tr.sputniknews.com/20220201/barbienin-erkek-arkadasina-benzemeye-calisan-ken-doll-hapisten-cikti-iceride-arkadaslar-edindim-1053344026.html

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemeye çalışan ‘Ken Doll’ hapisten çıktı: İçeride arkadaşlar edindim

Barbie'nin erkek arkadaşına benzemeye çalışan ‘Ken Doll’ hapisten çıktı: İçeride arkadaşlar edindim

Estetik ameliyat ve bronzlaşma bağımlısı olduğunu itiraf eden 22 yaşındaki ‘Ken Doll’, çeşitli suçlara ilişkin hükümlere uymamaktan dolayı kendisini cezaevinde... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:08+0300

2022-02-01T13:08+0300

2022-02-01T13:14+0300

yaşam

hapishane

barbie

estetik ameliyat

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İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Jimmy Featherstone, Barbie bebeğin erkek arkadaşı 'Ken Doll'a benzeyebilmek için hayatını estetik operasyonlara adadı. Ancak geçtiğimiz yıl aralarında tacizin de bulunduğu çeşitli suçlara ilişkin hükümlere uymamaktan dolayı kendisini cezaevinde buldu.Mahkeme salonuna H&M çantası, hardal rengi kareli ceketi ve kırmızı eldivenleriyle çıkan 'Ken Doll', 'kanuna saygıdan yoksun olma' suçundan 1 ay hapse mahkum edildi. Daha önce 'cilt kanseri risklerine rağmen bronzlaşmaya her ay en az 1000 sterlin harcayan adam' olarak gündeme gelen Jimmy, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, 'hapishanenin o kadar da kötü olmadığını', 'içeride arkadaş dahi edindiğini' söyledi. 'Ken Doll'a benzemek için yaptırdığı estetik ameliyatlara yılda 10 bin sterlin harcadığı belirtilen Jimmy hapishaneden bir Range Rover'la alınmasının ardından, serbest bırakılmasını lüks bir alışverişle kutladı.Jimmy sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:Jimmy Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise, hapishanedeyken sahte bronzlaşma yapabildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. 'Ken Doll ayrıca, hapishanedeyken ailesini ve arkadaşlarını telefonla arayabildiğini iddia etti.Instagram üzerinden sorulara yanıt veren Jimmy, "Hapishane kötü müydü? Ben bir gece bile dayanamazdım" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:Hull Live'e konuşan Jimmy, "Hapishanenin beni değiştirmediğini söyleyebilirim. Hiç olmadığım kadar kararlıyım. Yaşananların hayatımı ve hedeflerimi mahvetmesine izin veremem. Çok daha odaklanmam gerekiyor ve ilerlemem gerekiyor. Bu, benim için yeni bir yılın başlangıcı ve önümde çok sayıda fırsat var. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Uzaktayken aldığım destek için çok şükran duydum." dedi.

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hapishane, barbie, estetik ameliyat