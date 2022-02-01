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Barbie'nin erkek arkadaşına benzemeye çalışan ‘Ken Doll’ hapisten çıktı: İçeride arkadaşlar edindim
13:08 01.02.2022 (güncellendi: 13:14 01.02.2022)
© DHAEstetik ameliyat ve bronzlaşma bağımlısı olduğunu itiraf eden 22 yaşındaki ‘Ken Doll’, çeşitli suçlara ilişkin hükümlere uymamaktan dolayı kendisini cezaevinde buldu. Genç adam, hapishanenin 'o kadar da kötü olmadığını' söyleyerek, "İçeride arkadaşlar edindim" dedi.
© DHA
Estetik ameliyat ve bronzlaşma bağımlısı olduğunu itiraf eden 22 yaşındaki ‘Ken Doll’, çeşitli suçlara ilişkin hükümlere uymamaktan dolayı kendisini cezaevinde buldu. Genç adam, hapishanenin 'o kadar da kötü olmadığını' söyleyerek, "İçeride arkadaşlar edindim" dedi.
İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Jimmy Featherstone, Barbie bebeğin erkek arkadaşı 'Ken Doll'a benzeyebilmek için hayatını estetik operasyonlara adadı. Ancak geçtiğimiz yıl aralarında tacizin de bulunduğu çeşitli suçlara ilişkin hükümlere uymamaktan dolayı kendisini cezaevinde buldu.
Mahkeme salonuna H&M çantası, hardal rengi kareli ceketi ve kırmızı eldivenleriyle çıkan 'Ken Doll', 'kanuna saygıdan yoksun olma' suçundan 1 ay hapse mahkum edildi.
'You hear all these bad rumours about prison but it’s not true'https://t.co/CYPi5OmS7B— Hull Live (@hulllive) February 1, 2022
Daha önce 'cilt kanseri risklerine rağmen bronzlaşmaya her ay en az 1000 sterlin harcayan adam' olarak gündeme gelen Jimmy, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, 'hapishanenin o kadar da kötü olmadığını', 'içeride arkadaş dahi edindiğini' söyledi.
'Ken Doll'a benzemek için yaptırdığı estetik ameliyatlara yılda 10 bin sterlin harcadığı belirtilen Jimmy hapishaneden bir Range Rover'la alınmasının ardından, serbest bırakılmasını lüks bir alışverişle kutladı.
Jimmy sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:
"Döndüm. Aptalca bir hata yaptım. Bu kariyerime mal olabilirdi. Yine de hayat devam ediyor ve 2022'de geriye bakarak değil, ileriye doğru ilerlemek zorundasın. Hapishaneyle ilgili birçok duyum alırsınız. Ancak bu dedikodular doğru değil. Orada herkes birbirini kolluyor ve oradaki insanlarda iyilikten başka bir şey görmedim. Tabii ki, bu hapishanenin güzel bir yer olduğu anlamına gelmez çünkü değil - açıkçası hapishaneler güzel olmak için yapılmamıştır."
Jimmy Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise, hapishanedeyken sahte bronzlaşma yapabildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. 'Ken Doll ayrıca, hapishanedeyken ailesini ve arkadaşlarını telefonla arayabildiğini iddia etti.
Instagram üzerinden sorulara yanıt veren Jimmy, "Hapishane kötü müydü? Ben bir gece bile dayanamazdım" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:
"Hayır, orada benim kanadımda olan ve babamı tanıyan adamlar tanıyordum. Ayrıca odamda ailemi ve arkadaşlarımı aramak için bir telefonum vardı. Bana gerçekten istediğin her şeyi satın almanı sağlayan para gönderildi. Orada sahte bronzlaşma bile yaptırdım. Hapishane için uzun bir zaman sayılmasına rağmen sadece dört hafta kaldım. Dış dünya hiçbir şey değil. Sorduğun için teşekkürler."
Hull Live'e konuşan Jimmy, "Hapishanenin beni değiştirmediğini söyleyebilirim. Hiç olmadığım kadar kararlıyım. Yaşananların hayatımı ve hedeflerimi mahvetmesine izin veremem. Çok daha odaklanmam gerekiyor ve ilerlemem gerekiyor. Bu, benim için yeni bir yılın başlangıcı ve önümde çok sayıda fırsat var. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Uzaktayken aldığım destek için çok şükran duydum." dedi.