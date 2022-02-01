https://tr.sputniknews.com/20220201/barcelonanin-13-milyar-euro-borcundan-eski-yonetim-sorumlu-tutuldu-1053367229.html

Barcelona'nın 1.3 milyar euro borcundan eski yönetim sorumlu tutuldu

Barcelona'nın 1.3 milyar euro borcundan eski yönetim sorumlu tutuldu

Barcelona yönetimi, 1.3 milyar euro borçtan 2014-2020 yılları arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu ve eski yöneticilerin sorumlu olduğunu ileri... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:50+0300

2022-02-01T23:50+0300

2022-02-01T23:50+0300

spor

josep maria bartomeu

barcelona

borç

joan laporta

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Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün ekonomik ve hukuki işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyerek, eski başkan Bartomeu ve yönetim kurulu hakkında kulüp bütçesini haksız ve çıkar amaçlı kullandıkları iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusunu Barselona Savcılığı'na sunduklarını açıkladı.Başkan Laporta, "Göreve geldiğimiz ekonomik durumunun kötü olacağını tahmin etmiştik ama tahminlerimizi aşan bir felaket var. Biz, Deloitte şirketi ile anlaşarak bazı şüpheli operasyonları derinlemesine analiz etmesini ve durum tespiti yapmasını istedik. Aşırı ödemeler yapılmış. Elimizdeki delilleri savcılığa sunduk. Şu andan itibaren savcılığın soruşturmasını kolaylaştırmalıyız. Sorumluları savcılık ortaya çıkaracak" dedi.Barcelona'da kulüp üyelerinin ekonomik gerçekleri bilme hakkı olduğunu savunan Laporta, Bartomeu döneminde 'orantısız, sahte ve gerekçesiz ödemeler yapıldığını' öne sürdü. Laporta, futbolcularıyla ilgilenen diğer kulüplerin maaşları duyunca hemen fikir değiştirdiğini de söyledi.Katalan kulübünün başkan yardımcısı ve ekonomik işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eduard Romeu da geçmiş yönetimde 'kötü yapılmış veya hiç yapılmamış işlerin faturalarını ödediklerini' savundu.Romeu, mevcut durumda kulübün 1.3 milyar euro'luk borcu olduğunu ve bunun 389 milyon euro'sunun sporcu maaşları olduğunu kaydetti."Son iki sezonda 600 milyon euro kaybımız var ve bunun 135 milyon euro'su Kovid-19 salgınının getirdiği kısıtlamalardan" diye konuşan Romeu, şunları kaydetti: "Futbolcu maaşlarının kulüp gelirlerinin üzerinde olduğu bir dönem de oldu. Finans maliyetlerinde 27 milyon euro'luk tasarruf sağladık. Harcamalar için futbolcu maaşları rakiplerimize oranla bizde yüzde 40 daha fazla. İmzalanmış sözleşmeler var ve karışık bir durum. Göreve geldiğimiz ilk 10 ayda futbolcuların maaşlarında 159 milyon euro'luk bir tasarruf yaptık. Genel giderler de nokta nokta inceleniyor ve şimdiye kadar 25 milyonluk tasarruf yapıldı. Harcamaları düşürmek için ciddi bir çalışma yapılıyor ama tabii ki her şeyin bir limiti var."

https://tr.sputniknews.com/20220107/barcelona-tarihinin-en-pahali-transferi-coutinhoyu-aston-villaya-kiraladi-1052499892.html

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josep maria bartomeu, barcelona, borç, joan laporta