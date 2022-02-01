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Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu akşam başlayacak, 3 Şubat günü akşam saatlerine kadar sürecek yağışa... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T14:19+0300
2022-02-01T14:19+0300
türkiye
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
şiddetli yağış
yağış
sağanak yağış uyarısı
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Antalya, Burdur ve Isparta için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, "Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 3 Şubat akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/prof-dr-orta-yagislar-yeterli-olmadi-trakya-yer-alti-ve-yer-ustu-suyunda-kuraklik-yasiyor-1053346142.html
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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, şiddetli yağış, yağış, sağanak yağış uyarısı

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

14:19 01.02.2022
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu akşam başlayacak, 3 Şubat günü akşam saatlerine kadar sürecek yağışa karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.
Antalya, Burdur ve Isparta için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, "Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 3 Şubat akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
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