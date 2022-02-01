https://tr.sputniknews.com/20220201/belcika-elektrikte-kdvyi-dusuruyor-her-haneye-100-euro-degerinde-enerji-ceki-gonderilecek-1053358838.html

Belçika, elektrikte KDV’yi düşürüyor: Her haneye 100 euro değerinde enerji çeki gönderilecek

Belçika, elektrikte KDV’yi düşürüyor: Her haneye 100 euro değerinde enerji çeki gönderilecek

Belçika'da, artan enerji faturalarına karşı elektriğin KDV'sini azaltma ve hanelere 100 euroluk enerji çeki gönderme kararı alındı. Böylece, Belçika'da 1... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T19:10+0300

2022-02-01T19:10+0300

2022-02-01T19:14+0300

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Belçika'da federal hükümeti oluşturan siyasi partiler, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak tedbirler konusunda uzlaştı.Buna göre, elektrik faturalarındaki KDV oranı geçici olarak azaltılacak. Belçika'da 1 Mart-1 Temmuz döneminde elektriğe uygulanan KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilecek. Böylelikle hanelerin elektrik faturalarının ortalama 60 avro azalması sağlanacak.İlave olarak hanelere 100 euroluk ısınma çeki gönderilecek. Bu çek enerji faturalarının ödenmesinde kullanılabilecek.Ülkedeki yoksul ve düşük gelirli ailelere sağlanan uygun enerji tarifelerin süresi de uzatılacak.Hükümet, söz konusu paket için 1.1 milyar avro kaynak ayıracak. Paketle, hanelerin enerji faturalarının ortalama 165 euro azalması sağlanacak.Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7.59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsurun enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirlenmişti.Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70.8, doğalgaz fiyatları yüzde 153.7, kalorifer yakıtı yüzde 47.1 arttı.

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avrupa, elektrik, ekonomi, belçika, fatura