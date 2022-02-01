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Belçika'da göz taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden sistem geliştirildi
Belçika'da göz taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden sistem geliştirildi
Belçika'da araştırmacılar, retina taraması sayesinde kalp krizi riskini öngören yapay zeka sistemi geliştirdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T17:43+0300
2022-02-01T17:44+0300
belçika
kalp krizi
göz
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Leuven Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının çalışmasında, kalp ve damar hastalıklarında gözün retinasındaki kılcal damarların da etkilendiği, retinada yapılacak taramayla kalp ve damar hastalıklarının etkilerinin önceden belirli ölçüde tahmin edilebildiği belirlendi. Üniversiteden yapılan açıklamada, bunun için hazırlanan yapay zeka sistemiyle hastaların gelecek bir yıl içinde kalp krizi geçirme riski taşıyıp taşımadığı konusunda tahmin yürütülebildiği belirtildi. Sistemin yüzde 70-80 civarında doğrulukla çalıştığı açıklandı. Hastaların kardiyovasküler muayenelerinde ilave teşhis mekanizması olabilecek sistem sayesinde önleyici tedavinin daha erken başlayabileceği ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekibe liderlik eden Profesör Alex Frangi, kalp ve damar rahatsızlıklarının dünyada en fazla erken ölüme neden olan hastalıkların başında geldiğini hatırlattı. Frangi, "Retina taramaları nispeten ucuz ve birçok göz kliniğinde rutin olarak kullanılan bir teknik. Otomatik taramalar sonucunda hastalanma ihtimali yüksek olan kişiler kalp servislerine daha hızlı yönlendirilebilir. Taramalar ayrıca kalp hastalığının erken sinyallerini takip etmede de kullanılabilir" dedi. Geliştirilen yapay zeka sisteminde, bilgisayarların veri kalıplarını tespit etmesine, böylece tahminde bulunmasına imkan veren karmaşık bir dizi algoritma kullanıldı. Sistemin geliştirilmesinde 5 bin kişinin retina ve kalp taramalarının analizi yapıldı. Çalışmada kullanılan verileri İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanı sağladı.
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belçika, kalp krizi, göz

Belçika'da göz taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden sistem geliştirildi

17:43 01.02.2022 (güncellendi: 17:44 01.02.2022)
© DHA'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü'
'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Belçika'da araştırmacılar, retina taraması sayesinde kalp krizi riskini öngören yapay zeka sistemi geliştirdi.
Leuven Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının çalışmasında, kalp ve damar hastalıklarında gözün retinasındaki kılcal damarların da etkilendiği, retinada yapılacak taramayla kalp ve damar hastalıklarının etkilerinin önceden belirli ölçüde tahmin edilebildiği belirlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, bunun için hazırlanan yapay zeka sistemiyle hastaların gelecek bir yıl içinde kalp krizi geçirme riski taşıyıp taşımadığı konusunda tahmin yürütülebildiği belirtildi.
Sistemin yüzde 70-80 civarında doğrulukla çalıştığı açıklandı. Hastaların kardiyovasküler muayenelerinde ilave teşhis mekanizması olabilecek sistem sayesinde önleyici tedavinin daha erken başlayabileceği ifade edildi.
Araştırmayı yürüten ekibe liderlik eden Profesör Alex Frangi, kalp ve damar rahatsızlıklarının dünyada en fazla erken ölüme neden olan hastalıkların başında geldiğini hatırlattı.
Frangi, "Retina taramaları nispeten ucuz ve birçok göz kliniğinde rutin olarak kullanılan bir teknik. Otomatik taramalar sonucunda hastalanma ihtimali yüksek olan kişiler kalp servislerine daha hızlı yönlendirilebilir. Taramalar ayrıca kalp hastalığının erken sinyallerini takip etmede de kullanılabilir" dedi.
Geliştirilen yapay zeka sisteminde, bilgisayarların veri kalıplarını tespit etmesine, böylece tahminde bulunmasına imkan veren karmaşık bir dizi algoritma kullanıldı.
Sistemin geliştirilmesinde 5 bin kişinin retina ve kalp taramalarının analizi yapıldı. Çalışmada kullanılan verileri İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanı sağladı.
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