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https://tr.sputniknews.com/20220201/benzin-ve-motorine-zam-1053354868.html
Benzinin litresine 39, motorine 32 kuruş zam
Benzinin litresine 39, motorine 32 kuruş zam
EPGİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresine 39, motorinin litresine de 32 kuruş zam yapıldığını açıkladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T17:03+0300
2022-02-01T17:10+0300
ekonomi
benzin
zam
motorin
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14.14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14.53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14.07 liradan 14.46 liraya, İzmir'de 14.16 liradan 14.55 liraya çıkacak.Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 14.36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14.68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14.29 liradan 14.61 liraya yükselecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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benzin, zam, motorin

Benzinin litresine 39, motorine 32 kuruş zam

17:03 01.02.2022 (güncellendi: 17:10 01.02.2022)
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS
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EPGİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresine 39, motorinin litresine de 32 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14.14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14.53 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 14.07 liradan 14.46 liraya, İzmir'de 14.16 liradan 14.55 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 14.36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14.68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14.29 liradan 14.61 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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