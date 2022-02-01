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https://tr.sputniknews.com/20220201/bilim-insanlarinin-tespitine-gore-domates-felc-riskini-yuzde-59-oraninda-dusuruyor-1053331055.html
Bilim insanlarının tespitine göre domates, felç riskini yüzde 59 oranında düşürüyor
Bilim insanlarının tespitine göre domates, felç riskini yüzde 59 oranında düşürüyor
Fin bilim insanlarının, herkesin iyi tanıdığı bir sebze olan domatesin felç riskini yüzde 59 oranında düşürebildiğini saptadığı bildirildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T01:48+0300
2022-02-01T01:48+0300
yaşam
bilim
finlandiya
domates
felç
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İngiliz Daily Express gazetesindeki habere göre, Fin bilim insanları, herkesin iyi tanıdığı bir sebze olan domatesin felç riskini yüzde 59 oranında düşürebildiğini ortaya çıkardı.Habere göre Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, domatesin felcin önlenmesinde faydalı olduğunu ortaya koydu. 46 ila 65 yaş arasındaki bin 31 erkeğin katıldığı araştırmanın başında tüm katılımcıların felç için başlıca risk faktörü olan kan basıncının korunmasına ve kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardım eden güçlü bir antioksidan olan likopen seviyeleri test edildi.Araştırmaya katılanlar ortalama olarak 12 yıl boyunca gözlemlendi. Bu dönemde toplam 67 kişi felç geçirdi. Aynı zamanda araştırmacılar, en düşük likopen seviyesine sahip 258 erkek arasından 25 kişinin felç geçirdiğini, en yüksek değerlere sahip 259 erkekten ise sadece 11 kişinin felç geçirdiğini kaydetti.Bilim insanları böylelikle likopen seviyesi yüksek olan kişilerin, düşük düzeyde olanlara göre felç geçirme olasılığının yüzde 59 daha az olduğu sonucuna vardı. Çalışmada, sofradaki ana likopen kaynaklarından birinin domates olduğuna dikkat çekildi.Bilimciler, araştırmaya ilişkin notlarında, “Bu prospektif çalışma, domates ve domates bazlı ürünlerin tüketildiğini gösteren serumda yüksek likopen yoğunluğunun erkeklerde her türlü felç ve iskemik felç riskini azalttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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bilim, finlandiya, domates, felç

Bilim insanlarının tespitine göre domates, felç riskini yüzde 59 oranında düşürüyor

01:48 01.02.2022
© Flickr / Liz WestDomates
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Flickr / Liz West
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Fin bilim insanlarının, herkesin iyi tanıdığı bir sebze olan domatesin felç riskini yüzde 59 oranında düşürebildiğini saptadığı bildirildi.
İngiliz Daily Express gazetesindeki habere göre, Fin bilim insanları, herkesin iyi tanıdığı bir sebze olan domatesin felç riskini yüzde 59 oranında düşürebildiğini ortaya çıkardı.
Habere göre Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, domatesin felcin önlenmesinde faydalı olduğunu ortaya koydu. 46 ila 65 yaş arasındaki bin 31 erkeğin katıldığı araştırmanın başında tüm katılımcıların felç için başlıca risk faktörü olan kan basıncının korunmasına ve kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardım eden güçlü bir antioksidan olan likopen seviyeleri test edildi.
Araştırmaya katılanlar ortalama olarak 12 yıl boyunca gözlemlendi. Bu dönemde toplam 67 kişi felç geçirdi. Aynı zamanda araştırmacılar, en düşük likopen seviyesine sahip 258 erkek arasından 25 kişinin felç geçirdiğini, en yüksek değerlere sahip 259 erkekten ise sadece 11 kişinin felç geçirdiğini kaydetti.
Bilim insanları böylelikle likopen seviyesi yüksek olan kişilerin, düşük düzeyde olanlara göre felç geçirme olasılığının yüzde 59 daha az olduğu sonucuna vardı. Çalışmada, sofradaki ana likopen kaynaklarından birinin domates olduğuna dikkat çekildi.
Bilimciler, araştırmaya ilişkin notlarında, “Bu prospektif çalışma, domates ve domates bazlı ürünlerin tüketildiğini gösteren serumda yüksek likopen yoğunluğunun erkeklerde her türlü felç ve iskemik felç riskini azalttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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