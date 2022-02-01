https://tr.sputniknews.com/20220201/bilim-kurulu-uyesi-sener-100-pcrin-20si-pozitif-hasta-grubunun-ciddi-bir-kesimi-hic-asilanmamis-1053349787.html

Bilim Kurulu Üyesi Şener: 100 PCR'ın 20'si pozitif, hasta grubunun ciddi bir kesimi hiç aşılanmamış

Bilim Kurulu Üyesi Şener: 100 PCR'ın 20'si pozitif, hasta grubunun ciddi bir kesimi hiç aşılanmamış

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yapılan 100 PCR testinin 20'sinin pozitif çıktığını belirtti. Şener, "Başvurular içinde Kovid-19 vakalarındaki... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T15:02+0300

2022-02-01T15:02+0300

2022-02-01T15:02+0300

koronavirüs

pcr

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bilim kurulu

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 hasta grubunun ciddi bir kesiminin hiç aşılanmadığının ya da 3. dozunu olmadığının görüldüğünü belirterek, yurttaşlara aşılarını tamamlamaları çağrısında bulundu.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Omicron varyantının baskın olduğu Türkiye'de vaka sayılarının yükselişinin devam ettiğini anlattı.Yapılan 100 PCR testinin 20'sinin pozitif çıktığını belirten Şener, "Vatandaşlarımızın ciddi bir kesimi, acil servislere nefes darlığı, ateş, öksürük gibi şikayetlerle geliyorlar. Bunların bir kısmının grip olduğuna yönelik şüphelerimiz de var ama testlerde ciddi bir kısmının, Kovid-19 testi pozitif çıkıyor. Bu başvurular içinde Kovid-19 vakalarındaki tırmanış devam edecek gibi görülüyor" dedi.'Hasta grubunun ciddi bir kesimi hiç aşılanmamış'Pozitiflik oranının yükselmesi dışında yoğun bakıma, hastaneye ve acil servise başvuruların da tırmanışa geçtiğini dile getiren Alper Şener, şunları kaydetti:Prof. Dr. Alper Şener, yandaş hastalığı olan 65 yaş ve üstü yurttaşların 3. doz aşılarını yaptırmadığını dile getirirken, "Özellikle önümüzdeki günlerde bu hasta popülasyonunda hastaneye başvuru oranının artacağını ve yoğun bakıma sebep olacağını da bilmemiz gerekir" diye konuştu.Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesinin ilk günkü gibi sürdüğünü vurgulayan Şener, sağlık çalışanlarının biraz olsun rahatlaması için mutlaka herkesin maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra hiç zaman kaybetmeden aşılarını tamamlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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pcr, hasta, vaka, koronavirüs bilim kurulu, bilim kurulu