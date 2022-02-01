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Bir gecede 8 işyerini soyan hırsız aranıyor
Bir gecede 8 işyerini soyan hırsız aranıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir şahıs, bir gecede tam 8 işyerini soydu. 8 işyerinden bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T06:53+0300
2022-02-01T06:53+0300
türkiye
şanlıurfa
hırsız
hırsızlık
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Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Maşuk Çarşısında bulunan bitişik 8 işyerine, hırsız dadandı.İşyerlerinin canlarını kırarak, içeri giren hırsız, bazı işyerlerinden umduğunu bulamayarak, boş çıktı. Aralarında lokanta, züccaciye, market ve kasabın bulunduğu 8 işyerine giren hırsız, bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. İşyerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.Bölgede sık sık hırsızlık olaylarının olduğunu aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.
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şanlıurfa, hırsız, hırsızlık

Bir gecede 8 işyerini soyan hırsız aranıyor

06:53 01.02.2022
© DHABir gecede 8 işyerini soydu
Bir gecede 8 işyerini soydu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir şahıs, bir gecede tam 8 işyerini soydu. 8 işyerinden bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Maşuk Çarşısında bulunan bitişik 8 işyerine, hırsız dadandı.
İşyerlerinin canlarını kırarak, içeri giren hırsız, bazı işyerlerinden umduğunu bulamayarak, boş çıktı. Aralarında lokanta, züccaciye, market ve kasabın bulunduğu 8 işyerine giren hırsız, bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı.
İşyerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgede sık sık hırsızlık olaylarının olduğunu aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.
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