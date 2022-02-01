https://tr.sputniknews.com/20220201/bir-gecede-8-isyerini-soyan-hirsiz-araniyor-1053333443.html

Bir gecede 8 işyerini soyan hırsız aranıyor

Bir gecede 8 işyerini soyan hırsız aranıyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir şahıs, bir gecede tam 8 işyerini soydu. 8 işyerinden bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T06:53+0300

2022-02-01T06:53+0300

2022-02-01T06:53+0300

türkiye

şanlıurfa

hırsız

hırsızlık

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Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Maşuk Çarşısında bulunan bitişik 8 işyerine, hırsız dadandı.İşyerlerinin canlarını kırarak, içeri giren hırsız, bazı işyerlerinden umduğunu bulamayarak, boş çıktı. Aralarında lokanta, züccaciye, market ve kasabın bulunduğu 8 işyerine giren hırsız, bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. İşyerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.Bölgede sık sık hırsızlık olaylarının olduğunu aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.

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şanlıurfa, hırsız, hırsızlık