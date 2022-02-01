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SON DAKİKA | Blinken'dan Lavrov'a: Güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazırız
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https://tr.sputniknews.com/20220201/blinkendan-lavrova-guvenlik-konusundaki-muzakerelere-devam-etmeye-haziriz-1053357920.html
Blinken'dan Lavrov'a: Güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazırız
Blinken'dan Lavrov'a: Güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Rusya'yla güvenlik konusundaki... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T18:41+0300
2022-02-01T18:56+0300
antony blinken
türkiye
abd
rusya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
ned price
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Blinken ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapıldı.Tarafların ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifine verdiği yanıtı ele aldıklarını aktaran Price, "Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'yla karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda kapsamlı görüş alışverişini hem ikili düzeyde hem de müttefikler ve partnerlerle birlikte sürdürmek istediğini vurguladı. Bu görüş alışverişini partnerlerimiz ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi.Price'ın açıklamasına göre Blinken, Rus tarafını gerilimi azaltmaya ve askerlerini ve askeri teçhizatını Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı.Ukrayna'ya yönelik 'saldırgan tutumun' sürdürülmesi halinde bunun Rusya için hızlı ve ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunan Blinken, Moskova'yı diplomasi yolundan ayrılmama çağrısı da yaptı.
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antony blinken, abd, rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ned price

Blinken'dan Lavrov'a: Güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazırız

18:41 01.02.2022 (güncellendi: 18:56 01.02.2022)
© REUTERS / POOLABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / POOL
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Rusya'yla güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.
Blinken ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapıldı.
Tarafların ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifine verdiği yanıtı ele aldıklarını aktaran Price, "Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'yla karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda kapsamlı görüş alışverişini hem ikili düzeyde hem de müttefikler ve partnerlerle birlikte sürdürmek istediğini vurguladı. Bu görüş alışverişini partnerlerimiz ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi.
Price'ın açıklamasına göre Blinken, Rus tarafını gerilimi azaltmaya ve askerlerini ve askeri teçhizatını Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı.
Ukrayna'ya yönelik 'saldırgan tutumun' sürdürülmesi halinde bunun Rusya için hızlı ve ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunan Blinken, Moskova'yı diplomasi yolundan ayrılmama çağrısı da yaptı.
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