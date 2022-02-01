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Bugüne kadarki en uzun süren ve en büyük iki yıldırım nerede görüldü?
Bugüne kadarki en uzun süren ve en büyük iki yıldırım nerede görüldü?
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), şimdiye kadarki en uzun süren ve en büyük yıldırımların nerede ve ne zaman görüldüğünü açıkladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
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abd
arjantin
uruguay
meteoroloji
yıldırım
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Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO), Twitter hesabındaki açıklamaya göre uzandığı alan bakımından bugüne kadar kayda geçen en büyük yıldırım 768 kilometrelik yıldırım oldu. Bu yıldırım 29 Nisan 2020’de ABD’nin güney kıyılarında kaydedildi. En uzun süre havada kalan yıldırım ise Uruguay ile Arjantin sınırında 18 Haziran 2020’de görüldü. Bu yıldırım gökyüzünde 17.102 saniye kaldı.
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abd, arjantin, uruguay, meteoroloji, yıldırım

Bugüne kadarki en uzun süren ve en büyük iki yıldırım nerede görüldü?

16:17 01.02.2022 (güncellendi: 16:19 01.02.2022)
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Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), şimdiye kadarki en uzun süren ve en büyük yıldırımların nerede ve ne zaman görüldüğünü açıkladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO), Twitter hesabındaki açıklamaya göre uzandığı alan bakımından bugüne kadar kayda geçen en büyük yıldırım 768 kilometrelik yıldırım oldu. Bu yıldırım 29 Nisan 2020’de ABD’nin güney kıyılarında kaydedildi.
En uzun süre havada kalan yıldırım ise Uruguay ile Arjantin sınırında 18 Haziran 2020’de görüldü. Bu yıldırım gökyüzünde 17.102 saniye kaldı.
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