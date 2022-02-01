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Bursa'da bir aile evlerinin bahçesine gelen tilkiyi besledi: 'Çok tatlı, çok şirin'
Bursa'da bir aile evlerinin bahçesine gelen tilkiyi besledi: 'Çok tatlı, çok şirin'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaylada yazlık evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besledi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T00:32+0300
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bursa
tilki
yiyecek
yaşam
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İnegöl'e bağlı Çayyaka Mahallesi'nin 1200 rakımlı Boğazova Yaylası'nda soğuk havada yiyecek arayan tilki, İsmail Şentürk ve ailesinin yayladaki yazlık evlerinin önüne geldi. Şentürk ailesi, evlerinin önüne kadar gelen tilkiyi ekmekle besledi. Kendine verilen ekmekle karnını doyuran tilki ise evin bahçesinden ayrılmadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tilkiyi beslemesi tebessüm ettirdi. 6 yaşındaki Feyza Şentürk, "Kapımızın önünde tilki var. Onu besliyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Çok tatlı, çok şirin" dedi.
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bursa, tilki, yiyecek

Bursa'da bir aile evlerinin bahçesine gelen tilkiyi besledi: 'Çok tatlı, çok şirin'

00:32 01.02.2022 (güncellendi: 00:33 01.02.2022)
© İHATilki
Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaylada yazlık evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besledi.
İnegöl'e bağlı Çayyaka Mahallesi'nin 1200 rakımlı Boğazova Yaylası'nda soğuk havada yiyecek arayan tilki, İsmail Şentürk ve ailesinin yayladaki yazlık evlerinin önüne geldi. Şentürk ailesi, evlerinin önüne kadar gelen tilkiyi ekmekle besledi.
Kendine verilen ekmekle karnını doyuran tilki ise evin bahçesinden ayrılmadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tilkiyi beslemesi tebessüm ettirdi.
6 yaşındaki Feyza Şentürk, "Kapımızın önünde tilki var. Onu besliyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Çok tatlı, çok şirin" dedi.
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