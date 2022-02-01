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Çavuşoğlu ile Yerhov bir araya geldi, uluslararası ve ikili ilişkileri ele aldı
Çavuşoğlu ile Yerhov bir araya geldi, uluslararası ve ikili ilişkileri ele aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T16:46+0300
2022-02-01T16:46+0300
rusya
ukrayna
mevlüt çavuşoğlu
aleksey yerhov
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Yerhov ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Yerhov ile Çavuşoğlu’nun uluslararası meseleler ile ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir detay verilmedi. Söz konusu görüşme, Ukrayna geriliminin tırmandığı bir döneme denk geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıkları görüşmeleri adına’ Türkiye’de bir araya gelmeye davet etmişti.
rusya
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rusya, ukrayna, mevlüt çavuşoğlu, aleksey yerhov

Çavuşoğlu ile Yerhov bir araya geldi, uluslararası ve ikili ilişkileri ele aldı

16:46 01.02.2022
© AATürkiye- Rusya bayrağı
Türkiye- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Yerhov ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Yerhov ile Çavuşoğlu’nun uluslararası meseleler ile ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir detay verilmedi.
Söz konusu görüşme, Ukrayna geriliminin tırmandığı bir döneme denk geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıkları görüşmeleri adına’ Türkiye’de bir araya gelmeye davet etmişti.
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