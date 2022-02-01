https://tr.sputniknews.com/20220201/cavusoglu-ile-yerhov-bir-araya-geldi-uluslararasi-ve-ikili-iliskileri-ele-aldi-1053354349.html

Çavuşoğlu ile Yerhov bir araya geldi, uluslararası ve ikili ilişkileri ele aldı

Çavuşoğlu ile Yerhov bir araya geldi, uluslararası ve ikili ilişkileri ele aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T16:46+0300

2022-02-01T16:46+0300

2022-02-01T16:46+0300

rusya

ukrayna

mevlüt çavuşoğlu

aleksey yerhov

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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Yerhov ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Yerhov ile Çavuşoğlu’nun uluslararası meseleler ile ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir detay verilmedi. Söz konusu görüşme, Ukrayna geriliminin tırmandığı bir döneme denk geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıkları görüşmeleri adına’ Türkiye’de bir araya gelmeye davet etmişti.

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rusya, ukrayna, mevlüt çavuşoğlu, aleksey yerhov