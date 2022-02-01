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https://tr.sputniknews.com/20220201/cumhurbaskani-erdogan-trabzon-ziyaretinde-akcaabat-halk-kutuphanesinde-genclerle-bir-araya-geldi-1053360468.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T20:07+0300
2022-02-01T20:07+0300
2022-02-01T20:07+0300
politika
türkiye
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Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:
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türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde: