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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T20:07+0300
2022-02-01T20:07+0300
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Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

20:07 01.02.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:
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