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https://tr.sputniknews.com/20220201/diyanetten-metaversede-sanal-hac-ile-ilgili-aciklama-kabeyi-gezecegiz-ama-ibadet-olmaz-1053354000.html
Diyanet'ten 'metaverse'de sanal hac' ile ilgili açıklama: Kabe'yi gezeceğiz ama ibadet olmaz
Diyanet'ten 'metaverse'de sanal hac' ile ilgili açıklama: Kabe'yi gezeceğiz ama ibadet olmaz
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Metaverse ile Kabe’yi gezeceğiz ama ibadet söz konusu olamaz” açıklaması yaptı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T16:36+0300
2022-02-01T16:47+0300
metaverse
yaşam
suudi arabistan
kabe
diyanet işleri başkanlığı
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Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Hac ziyaretlerinin 'Sanal Hacerülesved' adı verilen bu girişimle Metaverse evrenine taşınması tartışmalarını da beraberinde getirdi.'Ayağınızın toprağa değmesi lazım'Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, konu üzerine Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, 'Metaverse hac’ diye bir şey olamayacağını belirtip "Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın bize bildirmiş olduğu şekliyle haccımızı yapacağız. Bize oradan gelen bir yazı yok. Metaverse ile Kabe’yi gezeceğiz ama bir ibadet söz konusu olamaz. Mesela Arafat’ın belli bir sınırı var. Siz o sınırın dışına çıkamazsınız, toprağa ayağınızın değmesi lazım" dedi.'Suudi Arabistan’da gezi program çalışmasıdır'Bircan, “İstanbul’da bir arkeoloji müzesi nasıl 3D gözlüğü alınarak geziyorsak, Suudi Arabistan’da oradaki mekanların içine yapılan gezi program çalışmasıdır. Kabe’yi tanıtmak için yapılıyor. Mesela şurada Kabe var, Hacerü’l-esved şurada. Tamamen bilgilendirme. Hacca gidecek vatandaşlarımız oraya gittiğinde şaşırmasın diye 3D’li çalışmamız bulunuyor” ifadelerini kullandı.'Birileri de kalkıp Metaverse ile namaz ibadeti eder'İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah Tırabzon da "Sanal ile gerçeklik kesinlikle bir olamaz. Sanal olarak Kabe’yi ziyaret edince hacı olmuş olmazsınız, umre yapmış olmazsınız. Dolayısıyla Metaverse ile hac ibadeti diye bir kavram çıkarsa birileri de kalkıp Metaverse ile namaz ibadeti eder. Oturduğum yerden sanal alemden namaz kılabilirim sonuçta hissediyorum diyebilir. Fakat bu kesinlikle fıkhi olarak geçerliliği olmayacak bir şeydir" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220127/suudi-arabistan-kabeyi-metaverse-evrenine-acti-1053175225.html
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metaverse, suudi arabistan, kabe, diyanet işleri başkanlığı

Diyanet'ten 'metaverse'de sanal hac' ile ilgili açıklama: Kabe'yi gezeceğiz ama ibadet olmaz

16:36 01.02.2022 (güncellendi: 16:47 01.02.2022)
© Twitter Sanal hac, metaverse
Sanal hac, metaverse - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Twitter
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Metaverse ile Kabe’yi gezeceğiz ama ibadet söz konusu olamaz” açıklaması yaptı.
Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Hac ziyaretlerinin 'Sanal Hacerülesved' adı verilen bu girişimle Metaverse evrenine taşınması tartışmalarını da beraberinde getirdi.

'Ayağınızın toprağa değmesi lazım'

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, konu üzerine Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, 'Metaverse hac’ diye bir şey olamayacağını belirtip "Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın bize bildirmiş olduğu şekliyle haccımızı yapacağız. Bize oradan gelen bir yazı yok. Metaverse ile Kabe’yi gezeceğiz ama bir ibadet söz konusu olamaz. Mesela Arafat’ın belli bir sınırı var. Siz o sınırın dışına çıkamazsınız, toprağa ayağınızın değmesi lazım" dedi.

'Suudi Arabistan’da gezi program çalışmasıdır'

Bircan, “İstanbul’da bir arkeoloji müzesi nasıl 3D gözlüğü alınarak geziyorsak, Suudi Arabistan’da oradaki mekanların içine yapılan gezi program çalışmasıdır. Kabe’yi tanıtmak için yapılıyor. Mesela şurada Kabe var, Hacerü’l-esved şurada. Tamamen bilgilendirme. Hacca gidecek vatandaşlarımız oraya gittiğinde şaşırmasın diye 3D’li çalışmamız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

'Birileri de kalkıp Metaverse ile namaz ibadeti eder'

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah Tırabzon da "Sanal ile gerçeklik kesinlikle bir olamaz. Sanal olarak Kabe’yi ziyaret edince hacı olmuş olmazsınız, umre yapmış olmazsınız. Dolayısıyla Metaverse ile hac ibadeti diye bir kavram çıkarsa birileri de kalkıp Metaverse ile namaz ibadeti eder. Oturduğum yerden sanal alemden namaz kılabilirim sonuçta hissediyorum diyebilir. Fakat bu kesinlikle fıkhi olarak geçerliliği olmayacak bir şeydir" diye konuştu.
Suudi Arabistan - Metaverse - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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Suudi Arabistan Kabe'yi metaverse evrenine açtı
27 Ocak, 08:34
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