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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220201/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053335646.html
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar kuru 13.33 seviyelerinden işlem görürken, euro 15 liranın altında yer alıyor. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T09:42+0300
2022-02-01T09:42+0300
2022-02-01T09:42+0300
ekonomi
enflasyon
euro
dolar
ekonomi
dolar fiyatı beklentisi
dolar/tl
dolar rezervi
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Döviz piyasasında sakin seyir devam ediyor.Son dönemde 13-14 TL bandında hareket eden dolar/TL 13.50'nin altında. Dolar 13.33 lira seviyesinden güne başladı.Euro/TL de 15 liranın hemen altında hareket ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/merkez-bankasindan-hukumete-acik-enflasyon-mektubu-1053310807.html
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enflasyon, euro, dolar, ekonomi, dolar fiyatı beklentisi, dolar/tl, dolar rezervi
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar kuru 13.33 seviyelerinden işlem görürken, euro 15 liranın altında yer alıyor.
Döviz piyasasında sakin seyir devam ediyor.
Son dönemde 13-14 TL bandında hareket eden
dolar/TL 13.50'nin altında. Dolar 13.33 lira seviyesinden güne başladı.
Euro/
TL de 15 liranın hemen altında hareket ediyor.