https://tr.sputniknews.com/20220201/donetsk-bati-ukraynaya-silah-sevkiyatini-surdururse-rusyadan-askeri-yardim-talep-edebiliriz-1053355729.html

Donetsk: Batı Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürürse, Rusya'dan askeri yardım talep edebiliriz

Donetsk: Batı Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürürse, Rusya'dan askeri yardım talep edebiliriz

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk etmeyi sürdürmesi... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T17:31+0300

2022-02-01T17:31+0300

2022-02-01T17:31+0300

ukrayna krizi

rusya

donbass

ukrayna

eduard basurin

donetsk halk cumhuriyeti

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Donbass'taki son durumla ilgili basın toplantısı düzenleyen Basurin, Batı'dan Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatlarına tepki gösterdi.Basurin, Kiev'e silah sevkiyatlarının devam etmesi halinde askeri ve askeri-teknik yardım için Rusya ve diğer ülkelere başvurma haklarını saklı tuttuklarını vurguladı.Basurin, Ukrayna'nın Donbass'ta saldırı eylemleri gerçekleştirmek için aktif bir şekilde taarruz grupları oluşturduğunun da altını çizdi.Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasıyla bu ülkeye ve bölgedeki diğer ülkelere son aylarda yüklü miktarda silah ve askeri teçhizat sevkiyatı gerçekleştiren Batılı ülkeler, son olarak dün Ukrayna'ya en az 3 askeri kargo uçağıyla silah göndermişti.Basurin, dünkü açıklamasında, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın üzerinde çalışılan saldırı operasyonu planını tamamladığını duyurmuştu.Ukrayna’ya ABD’den bir günde yaklaşık 500 ton mühimmat geldiUkrayna Savunma Bakanı Reznikov, ABD'den Ukrayna'ya 80 tondan fazla mühimmat taşıyan altıncı uçağın ülkeye ulaştığını, Kiev’e bu uçakla birlikte bir günde yaklaşık 500 ton mühimmat teslim edildiğini duyurdu.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'den Ukrayna'ya 84 ton mühimmat taşıyan altıncı uçağın ülkeye ulaştığını, Kiev’e bu uçakla birlikte bir günde yaklaşık 500 ton mühimmat teslim edildiğini belirtti.Açıklamada, “Aradan bir gün bile geçmedi ve ABD’li dostlarımızın gönderdiği altıncı ‘kuşu’ boşaltıyoruz! Kiev'e 84 ton mühimmat geldi! Bugün toplam olarak ABD’den yaklaşık 500 ton savunma mühimmatı teslim aldık” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kiev’e ABD'den askeri yardım taşıyan beş uçak gelmişti. RBK Ukraina’nın Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa atıfla aktardığı üzere, Washington’dan Kiev’e yaklaşık 45 uçakla askeri-teknik yardım tedarik edilmesi planlanıyor.Diğer yandan ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington’un Kiev’e savunma yardımı sağlamaya devam edeceğini bildirdi.Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Diyalog ve diplomasi yoluna oldukça büyük öncelik veriyoruz ancak Ukrayna'ya, sınırlarında toplanan çok sayıda Rus askeri gücüne karşı savunması için gerekli savunma yardımını sağlamaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlikteyiz” denildi.ABD öncülüğündeki NATO ülkeleri 2014'ten bu yana Ukrayna’ya silah tedarik ederek ve askerlerini eğiterek Minsk Anlaşmalarını doğrudan ihlal ediyor ve Donbass’taki çözüm sürecini olumsuz etkiliyor. Milyarlarca dolarlık teslimatlara ABD’nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, Polonya, Türkiye, Litvanya, Çekya, Bulgaristan, Romanya ve Estonya katılıyor.ABD Ukrayna'ya Javelin tanksavar füze sistemleri, devriye botları, keskin nişancı tüfekleri ve batarya karşıtı radar istasyonları, İngiltere NLAW tanksavar silahları, Türkiye ise Bayraktar TB2 saldırı insansız hava araçları (SİHA) tedarik etti. Ukrayna ve İngiltere ayrıca, iki ülke topraklarında savaş gemilerinin ortak tasarım ve inşasını ve Ukrayna Donanması için iki üs inşasını sağlayan bir mutabakat anlaşması imzalamış bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220127/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-donbasa-saldirmaya-hazir-1053173417.html

https://tr.sputniknews.com/20220131/lugansk-halk-cumhuriyeti-lideri-ukrayna-donbassa-agir-silah-tasiyor-1053299269.html

https://tr.sputniknews.com/20220201/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-donbassa-saldiri-plani-hazirligini-tamamladi--1053344183.html

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