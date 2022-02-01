https://tr.sputniknews.com/20220201/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-donbassa-saldiri-plani-hazirligini-tamamladi--1053344183.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırı planı hazırlığını tamamladı

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırı planı hazırlığını tamamladı

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın, ülkenin güneydoğusundaki... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:08+0300

2022-02-01T13:08+0300

2022-02-01T13:09+0300

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donbass

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ukrayna

ukrayna krizi

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Gazeteye konuşan sözcü, “Donbass’taki durum daha önce olduğu gibi gerginliğini koruyor ve bu gerginliğin tırmanma eğilimi mevcut. Aldığımız gizli istihbarata göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, üzerinde çalıştığı saldırı operasyonu planını tamamladı. Daha önce böyle bir planının hazırlandığı bilgisini vermiştik” dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanının bu hafta, Müşterek Kuvvetler, Kuzey ve Doğu operasyonel taktik grupları komutanları ile toplantı gerçekleştireceğini belirten sözcü, “Bir sonraki aşamada planın Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi tarafından onaylanması gerekiyor. DHC Halk Milisleri istihbaratı düşmanın saldırı grupları kurmaya yönelik aktif şekilde yürüttüğü faaliyetleri ve saldırı operasyonları hazırlıklarını tespit etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Lugansk Halk Cumhuriyeti Sözcüsü Yan Leşenko daha önce Ukrayna ve Batı istihbarat servislerinin basında uluslararası toplumu yanıltmaya; Rusya, Lugansk ve Donetsk’i Ukrayna’ya karşı saldırganlıkla suçlamaya yönelik bir kampanya yürüttüğünü söylemişti.

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