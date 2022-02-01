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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-donbassa-saldiri-plani-hazirligini-tamamladi--1053344183.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırı planı hazırlığını tamamladı
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırı planı hazırlığını tamamladı
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın, ülkenin güneydoğusundaki... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:08+0300
2022-02-01T13:09+0300
donetsk
donbass
lugansk
ukrayna
ukrayna krizi
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Gazeteye konuşan sözcü, “Donbass’taki durum daha önce olduğu gibi gerginliğini koruyor ve bu gerginliğin tırmanma eğilimi mevcut. Aldığımız gizli istihbarata göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, üzerinde çalıştığı saldırı operasyonu planını tamamladı. Daha önce böyle bir planının hazırlandığı bilgisini vermiştik” dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanının bu hafta, Müşterek Kuvvetler, Kuzey ve Doğu operasyonel taktik grupları komutanları ile toplantı gerçekleştireceğini belirten sözcü, “Bir sonraki aşamada planın Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi tarafından onaylanması gerekiyor. DHC Halk Milisleri istihbaratı düşmanın saldırı grupları kurmaya yönelik aktif şekilde yürüttüğü faaliyetleri ve saldırı operasyonları hazırlıklarını tespit etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Lugansk Halk Cumhuriyeti Sözcüsü Yan Leşenko daha önce Ukrayna ve Batı istihbarat servislerinin basında uluslararası toplumu yanıltmaya; Rusya, Lugansk ve Donetsk’i Ukrayna’ya karşı saldırganlıkla suçlamaya yönelik bir kampanya yürüttüğünü söylemişti.
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donetsk, donbass, lugansk, ukrayna

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırı planı hazırlığını tamamladı

13:08 01.02.2022 (güncellendi: 13:09 01.02.2022)
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Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın, ülkenin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırı operasyonu planını tamamladığı açıklamasını yaptı.
Gazeteye konuşan sözcü, “Donbass’taki durum daha önce olduğu gibi gerginliğini koruyor ve bu gerginliğin tırmanma eğilimi mevcut. Aldığımız gizli istihbarata göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, üzerinde çalıştığı saldırı operasyonu planını tamamladı. Daha önce böyle bir planının hazırlandığı bilgisini vermiştik” dedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanının bu hafta, Müşterek Kuvvetler, Kuzey ve Doğu operasyonel taktik grupları komutanları ile toplantı gerçekleştireceğini belirten sözcü, “Bir sonraki aşamada planın Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi tarafından onaylanması gerekiyor. DHC Halk Milisleri istihbaratı düşmanın saldırı grupları kurmaya yönelik aktif şekilde yürüttüğü faaliyetleri ve saldırı operasyonları hazırlıklarını tespit etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Sözcüsü Yan Leşenko daha önce Ukrayna ve Batı istihbarat servislerinin basında uluslararası toplumu yanıltmaya; Rusya, Lugansk ve Donetsk’i Ukrayna’ya karşı saldırganlıkla suçlamaya yönelik bir kampanya yürüttüğünü söylemişti.
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