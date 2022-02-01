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https://tr.sputniknews.com/20220201/donmak-uzereyken-bulunan-63-kopek-yavrusunun-bakimlari-tamamlandi-1053362463.html
Donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı
Donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T21:01+0300
2022-02-01T21:01+0300
türkiye
erzurum
köpek
yavru
erzurum büyükşehir belediyesi
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Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı.Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin, 26 Ocak'ta Erzurum-Çat kara yolunda soğuktan titrerken buldukları köpek yavrularının tedavileri bitti.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.Merkezin sorumlusu veteriner hekim İdris Özmen, AA muhabirine, sıfırın altında 20 derece soğukta bulunarak barınağa getirilen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.Yavruların bakımlarının büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Özmen şöyle konuştu:
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erzurum, köpek, yavru, erzurum büyükşehir belediyesi

Donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı

21:01 01.02.2022
© AAErzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı.
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin, 26 Ocak'ta Erzurum-Çat kara yolunda soğuktan titrerken buldukları köpek yavrularının tedavileri bitti.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
© AA / ŞAHAP GÜRLER-AW528882Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
© AA / ŞAHAP GÜRLER-AW528882
Merkezin sorumlusu veteriner hekim İdris Özmen, AA muhabirine, sıfırın altında 20 derece soğukta bulunarak barınağa getirilen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.
© AAErzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
© AA
Yavruların bakımlarının büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Özmen şöyle konuştu:
"26 Ocak'ta gelen ihbarın üzerine ekiplerimiz ivedilikle ihbarın geldiği bölgeye gitti. Bölgeye gittiğimizde bulundukları yerde yatacakları bir toprak dahi yoktu. Kar üstünde kaderine terk edilmişlerdi. Hayvanları beslemek ve sıcak bir alana koyduk. Cerrahi ve dahili muayenelerini yaptık. Sorunlu olanları ayırdık ve onların bakımlarını tedavilerini tamamladık. Aralarından 4'ü sahiplendirildi. Sahiplenmek isteyen olursa prosedür şartları kapsamında sahiplendirmesini yapacağız."
© AA / ŞAHAP GÜRLER-AW528882Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.
© AA / ŞAHAP GÜRLER-AW528882
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