https://tr.sputniknews.com/20220201/donmak-uzereyken-bulunan-63-kopek-yavrusunun-bakimlari-tamamlandi-1053362463.html

Donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı

Donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T21:01+0300

2022-02-01T21:01+0300

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türkiye

erzurum

köpek

yavru

erzurum büyükşehir belediyesi

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Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı.Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin, 26 Ocak'ta Erzurum-Çat kara yolunda soğuktan titrerken buldukları köpek yavrularının tedavileri bitti.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.Merkezin sorumlusu veteriner hekim İdris Özmen, AA muhabirine, sıfırın altında 20 derece soğukta bulunarak barınağa getirilen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.Yavruların bakımlarının büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Özmen şöyle konuştu:

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erzurum, köpek, yavru, erzurum büyükşehir belediyesi