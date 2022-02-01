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Dört sıra yükseldi: İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğine sahip 5. şehir oldu
Dört sıra yükseldi: İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğine sahip 5. şehir oldu
Uluslararası faaliyet gösteren navigasyon sistemleri şirketi 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksini 2020 yılı verilerine dayanarak trafiği en... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T10:23+0300
2022-02-01T10:23+0300
türkiye
istanbul
trafik
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Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketlerinden birisi olan TomTom, 57 ülkede 416 şehri kapsayan 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta 5. sıraya yükseldi. İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı. İstanbul’da bulunan sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor. En yoğun trafik Cuma 18.00'deTrafik verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtiliyor. İstanbul’da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı.Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya’nın başkenti Moskova yüzde 54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan’ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya’nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye’den İstanbul alıyor.
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istanbul, trafik

Dört sıra yükseldi: İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğine sahip 5. şehir oldu

10:23 01.02.2022
© İHAİstanbul - trafik
İstanbul - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA
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Uluslararası faaliyet gösteren navigasyon sistemleri şirketi 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksini 2020 yılı verilerine dayanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. Açıklanan rapora göre İstanbul, dünyada 5. Avrupa’da ise 2. trafik yoğunluğu yaşanan şehir oldu. İstanbul bir önceki raporda dünya genelinde 9. sıradaydı.
Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketlerinden birisi olan TomTom, 57 ülkede 416 şehri kapsayan 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı.
Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta 5. sıraya yükseldi.
İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı. İstanbul’da bulunan sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor.

En yoğun trafik Cuma 18.00'de

Trafik verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtiliyor. İstanbul’da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı.
Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya’nın başkenti Moskova yüzde 54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan’ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya’nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye’den İstanbul alıyor.
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