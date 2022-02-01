Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220201/dovizden-tlye-donusumde-yurt-disinda-yerlesik-vatandaslar-yuvam-hesabi-acabilecek-1053335483.html
Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek
Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek
Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenlemeye gidildi: Gurbetçilerin dövizi Merkez Bankası’nda bozdurulacak, ‘YUVAM’ hesabına aktarılacak. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T09:38+0300
2022-02-01T09:38+0300
ekonomi
merkez bankası
gurbetçi
kur korumalı tl mevduat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894886_0:2:760:430_1920x0_80_0_0_a2d6658f5c01dc25922907c534623d1f.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizleri ise Merkez Bankası tarafından satın alınarak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabına aktarılması hükme bağlandı.Buna göre, YUVAM hesaplarının vadeleri ve bu hesaplara dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparaya sağlanacak ilave getiri oranları, Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslar ile belirlenecek. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.Söz konusu hesap, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek açılabilecek. Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde, aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.Vade sonu işlemleriTebliğ ile YUVAM hesaplarına geçiş kapsamında vade sonu işlemlere ilişkin hükümler de belirlendi. Bu kapsamda, vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.Vade sonu kurunda, YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. ​​​​​​​Vade sonunda, hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerli olacak.Öte yandan vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Vadeden önce çekim yapılması durumunda, Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.Tebliğ, 21 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlandığında, bu kapsamda açılacak mevduat hesaplarına bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında faiz uygulanamayacağı hükme bağlanmış ancak üst sınır belirtilmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/tl-donusum-hesaplarinda-tcmbye-faiz-yetkisi-1053333957.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894886_184:0:757:430_1920x0_80_0_0_e60eee75da7e85601a95b7d37f709db8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, gurbetçi, kur korumalı tl mevduat

Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek

09:38 01.02.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
Abone ol
Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenlemeye gidildi: Gurbetçilerin dövizi Merkez Bankası’nda bozdurulacak, ‘YUVAM’ hesabına aktarılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizleri ise Merkez Bankası tarafından satın alınarak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabına aktarılması hükme bağlandı.
Buna göre, YUVAM hesaplarının vadeleri ve bu hesaplara dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparaya sağlanacak ilave getiri oranları, Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslar ile belirlenecek. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.
Söz konusu hesap, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek açılabilecek. Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.
Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde, aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
EKONOMİ
TL dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi
07:20

Vade sonu işlemleri

Tebliğ ile YUVAM hesaplarına geçiş kapsamında vade sonu işlemlere ilişkin hükümler de belirlendi. Bu kapsamda, vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.
Vade sonu kurunda, YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. ​​​​​​​Vade sonunda, hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerli olacak.
Öte yandan vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Vadeden önce çekim yapılması durumunda, Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.
Tebliğ, 21 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlandığında, bu kapsamda açılacak mevduat hesaplarına bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında faiz uygulanamayacağı hükme bağlanmış ancak üst sınır belirtilmemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce