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https://tr.sputniknews.com/20220201/el-frenini-cekmeyi-unuttu-yokus-asagi-giden-araci-elleriyle-durdurdu-1053336180.html
El frenini çekmeyi unuttu, yokuş aşağı giden aracı elleriyle durdurdu
El frenini çekmeyi unuttu, yokuş aşağı giden aracı elleriyle durdurdu
Bursa’da bir kişi, rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi. O sırada el frenini çekmeyi unutan vatandaş rampa aşağı giden... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T10:14+0300
2022-02-01T10:14+0300
2022-02-01T10:14+0300
türkiye
bursa
otomobil
kaza
araç
fren
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda, arabasını evinin bulunduğu sokağa park eden bir kişi rampa aşağı bıraktığı aracının lastiklerini kontrol etmek istedi.El frenini çekmeyi unutan şahısın otomobili, yokuş aşağı hareket etmeye başladı.Araç sahibi durumu fark edince rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211118/otopark-gorevlisi-freni-acik-unutunca-lastik-bacaginin-uzerinden-gecip-karnini-yirtti-1050918952.html
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bursa, otomobil, kaza, araç, fren
El frenini çekmeyi unuttu, yokuş aşağı giden aracı elleriyle durdurdu
Bursa’da bir kişi, rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi. O sırada el frenini çekmeyi unutan vatandaş rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda, arabasını evinin bulunduğu sokağa park eden bir kişi rampa aşağı bıraktığı aracının lastiklerini kontrol etmek istedi.
El frenini çekmeyi unutan şahısın otomobili, yokuş aşağı hareket etmeye başladı.
Araç sahibi durumu fark edince rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu.