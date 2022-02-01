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https://tr.sputniknews.com/20220201/elektrik-muhendisleri-odasi-baskani-esas-subatta-gelecek-faturalar-daha-kabarik-olacak-1053356858.html
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Esas şubatta gelecek faturalar daha kabarık olacak
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Esas şubatta gelecek faturalar daha kabarık olacak
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrik faturalarındaki okumaların bir kısmının aralık ayı okumaları olduğunu belirterek, “Esas şubatta... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T18:10+0300
2022-02-01T18:10+0300
türkiye
elektrik
zam
elektrik faturası
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Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre; Pala, kademeli tarifede günlük en düşük ücret limitinin 7 kilovat saate çıkarılmasını, “İki lambaya daha müsaade ettiler” diye yorumladı.Vatandaşa gelen faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu belirten Pala; “Esas faturaların kabarıklığını şubat ayı okumalarında göreceğiz. Malum bu gelen faturalar aralık ayından kalma faturalar. Mevcutta 300 liralık bir fatura 450 lirayı buldu. şubatta bu ücret 600 lirayı bulacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 100’lük bir artış olacak. Her fatura 3'te bir oranında daha artacak” ifadelerini kullandı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1.37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2.06 TL olacağını duyurmuştu. Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi sonrası kamuoyunda tepki oluşurken, faturalandırmada değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/yeni-duzenleme-ile-bir-ayda-230-kwh-elektrik-tuketen-bir-aile-ne-kadar-fatura-odeyecek-1053340016.html
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elektrik, zam, elektrik faturası

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Esas şubatta gelecek faturalar daha kabarık olacak

18:10 01.02.2022
© AAfatura
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrik faturalarındaki okumaların bir kısmının aralık ayı okumaları olduğunu belirterek, “Esas şubatta gelecek faturalar daha kabarık olacak. Toptan bir zam yapamadıkları için kademeli tarifeyi getirdiler” dedi.
Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre; Pala, kademeli tarifede günlük en düşük ücret limitinin 7 kilovat saate çıkarılmasını, “İki lambaya daha müsaade ettiler” diye yorumladı.
Vatandaşa gelen faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu belirten Pala; “Esas faturaların kabarıklığını şubat ayı okumalarında göreceğiz. Malum bu gelen faturalar aralık ayından kalma faturalar. Mevcutta 300 liralık bir fatura 450 lirayı buldu. şubatta bu ücret 600 lirayı bulacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 100’lük bir artış olacak. Her fatura 3'te bir oranında daha artacak” ifadelerini kullandı.
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
MULTİMEDYA
Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
12:05
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1.37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2.06 TL olacağını duyurmuştu.
Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi sonrası kamuoyunda tepki oluşurken, faturalandırmada değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıklamıştı.
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