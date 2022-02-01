https://tr.sputniknews.com/20220201/esiyle-tartisti-cocuklarinin-da-bulundugu-evi-yakti--1053357005.html

Eşiyle tartıştı, çocuklarının da bulunduğu evi yaktı

Eşiyle tartıştı, çocuklarının da bulunduğu evi yaktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde eşiyle tartışan kişi, içinde çocuklarının da bulunduğu evi ateşe verdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T18:11+0300

2022-02-01T18:11+0300

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türkiye

adana

seyhan

çocuk

ateş

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir apartmanın 6. katındaki dairede yaşanan olayda, Ahmet K. öğle saatlerinde eşi Pınar K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet K, eşi, çocukları, baldızı ve kayınvalidesinin bulunduğu evi ateşe verdi.Yangın kısa sürede büyürken, evde bulunanlar kaçtı. Apartmanın 6. katında çıkan yangının 7. kata da sıçramasıyla vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, Ahmet K. polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada Ahmet K. ile Pınar K'nın yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle önleyip tarafları olay yerinden uzaklaştırdı.

türkiye

adana

seyhan

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adana, seyhan, çocuk, ateş