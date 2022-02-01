https://tr.sputniknews.com/20220201/fatih-altayli-indirimli-elektrik-miktari-da-hane-halki-sayisina-gore-belirlenmeli-1053337779.html

Fatih Altaylı: İndirimli elektrik miktarı da hane halkı sayısına göre belirlenmeli

Fatih Altaylı: İndirimli elektrik miktarı da hane halkı sayısına göre belirlenmeli

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, elektrikte aylık tüketimin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmasına ilişkin olarak, "Aslında benim daha kapsamlı ve iktidar... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T11:19+0300

2022-02-01T11:19+0300

2022-02-01T11:19+0300

türkiye

elektrik

fatih altaylı

recep tayyip erdoğan

zam

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Altaylı bugünkü yazısında, "Tek başına yaşayana da 210 kwh, ana baba üç çocuk 5 kişi birlikte yaşayana da 210 kwh, ana baba, büyükanne, büyükbaba 3 çocuk 7 kişi birlikte yaşayana da 210 kwh" ifadesini kullanarak bu uygulamamanın mantıklı olmadığını savundu.Altaylı, konuyla ilgili şu görüşlerini paylaştı:"Dün yazdım buraya, elektrik zamlarını eleştirmem üzerine trollerin nasıl saldırdığını.Ben de onlara siz faturayı ödeyenden yana değil, faturayı gönderenden yanasınız dedim.Elektrik faturaları gelmeye başlamadan yazmaya başlamıştım bu zamların sonuçlarını, faturalara nasıl yansıyacağını.Ve günlük 5 Kwh’lık indirimli elektriğin Türkiye için çok komik olduğunu, “Türkiye ortalaması hane başı günlük 7 Kwh’dır. İndirimli bölüm en az bu kadar olmalıdır” diye de belirttim yazılarımda.Yazdıklarım elektrik dağıtım şirketlerinde bir rahatsızlık yaratmış olmalı ki, ELDER yani Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Kıvanç Zaimler geldi uzun uzun anlattı sektörün aldığı dağıtım payını, fiyatlamanın nasıl yapıldığını.Ona da söyledim, “Düşük tarifeli miktar ayda 210 kwh olmalı” diye.Zaimler ise bu miktarın biraz yüksek olduğunu gerçek miktarın daha düşük olduğuni iddia etti.Bana göre ise bu miktar bile az çünkü yazlık gibi, yayla evi gibi birden fazla evi olanlar var ve ortalamaya bunlar da dahil.Aslında bugün onlarla yaptığım görüşmeyi yazacaktım ama araya bir başka karar gerdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan dün elektrikte indirimli tarifenin günlük 5 kwh’lık tüketimden günlük 7 kwh’lık tüketime yani tam da benim önerdiğim miktara çıkarıldığını duyurdu.Ve elektrik fiyatlarını eleştirip, öneriler getirdiğim için bana saldıran iktidar trolleri fena açığa düştü.Ben ise Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasından okurlardan gelen “Teşekkür” mailleri ile haberdar oldum. “Siz önerdiniz oldu” diyenlerden duydum.Aslında benim daha kapsamlı ve iktidar politikaları ile daha uyumlu bir önerim daha var.Madem çok çocuk, madem geniş aile diyorsunuz, o zaman indirimli elektrik miktarı da hane halkı sayısına göre belirlenmeli diyorum.Tek başına yaşayana da 210 kwh, ana baba üç çocuk 5 kişi birlikte yaşayana da 210 kwh, ana baba, büyükanne, büyükbaba 3 çocuk 7 kişi birlikte yaşayana da 210 kwh.Çok mantıklı değil.Ama yine de buna da şükür.Troller ve iktidar beslemeleri de bu gelişmeden ders alsınlar.Yalakalık da bir yere kadar."

https://tr.sputniknews.com/20220131/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1053317642.html

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elektrik, fatih altaylı, recep tayyip erdoğan, zam