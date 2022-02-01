https://tr.sputniknews.com/20220201/fbi-direktoru-wray-cin-tehdidi-her-zamankinden-daha-yogun-1053366744.html

FBI Direktörü Wray: Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun

FBI Direktörü Wray: Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici" iddiasında... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:32+0300

2022-02-01T23:32+0300

2022-02-01T23:32+0300

dünya

abd

çin

federal soruşturma bürosu (fbi)

chris wray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_ed818e1b0e16852c300d163dc6ceb518.jpg

FBI Direktörü Chris Wray, FBI tarihine ilişkin başkent Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip" diye konuştu.Yetkili, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, 'çalan ve tehdit eden' bir tavır takındığını iddia etti.Wray'den Çin'e Sovyetler Birliği benzetmesiKanıt sunmaksızın, Çinli bilgisayar korsanlarının, diğer tüm ülkelerin toplamından daha çok kişisel ve şirket verilerini çaldığını öne süren Wray, her 12 saatte bir Çin'e yönelik karşı istihbarat operasyonu dosyası açtıklarını kaydetti.Wray, "Sovyetler Birliği'nin geçmişteki tehditleri ile Çin hükümetinin şu andaki tehditleri arasında yüzeysel benzerlikler var. Çin yönetimi de tıpkı Sovyetler Birliği gibi, bizim Amerikalılar olarak değer verdiğimiz temel özgürlükleri, temel insan haklarını ve demokratik normları reddediyor" ifadelerini kullandı.Çin hükümeti ile Sovyetler Birliği'nin bir noktada ayrıldığına işaret eden Wray, ABD ile Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman birbirine dev yaptırımlar uygulamadığını ya da birbirlerinin üniversitelerine öğrenci göndermediğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220201/sorosdan-cinde-rejim-degisikligi-cagrisi-1053336499.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, federal soruşturma bürosu (fbi), chris wray