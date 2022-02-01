https://tr.sputniknews.com/20220201/fbi-direktoru-wray-cin-tehdidi-her-zamankinden-daha-yogun-1053366744.html
FBI Direktörü Wray: Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun
FBI Direktörü Wray: Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici" iddiasında... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:32+0300
2022-02-01T23:32+0300
2022-02-01T23:32+0300
dünya
abd
çin
federal soruşturma bürosu (fbi)
chris wray
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FBI Direktörü Chris Wray, FBI tarihine ilişkin başkent Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip" diye konuştu.Yetkili, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, 'çalan ve tehdit eden' bir tavır takındığını iddia etti.Wray'den Çin'e Sovyetler Birliği benzetmesiKanıt sunmaksızın, Çinli bilgisayar korsanlarının, diğer tüm ülkelerin toplamından daha çok kişisel ve şirket verilerini çaldığını öne süren Wray, her 12 saatte bir Çin'e yönelik karşı istihbarat operasyonu dosyası açtıklarını kaydetti.Wray, "Sovyetler Birliği'nin geçmişteki tehditleri ile Çin hükümetinin şu andaki tehditleri arasında yüzeysel benzerlikler var. Çin yönetimi de tıpkı Sovyetler Birliği gibi, bizim Amerikalılar olarak değer verdiğimiz temel özgürlükleri, temel insan haklarını ve demokratik normları reddediyor" ifadelerini kullandı.Çin hükümeti ile Sovyetler Birliği'nin bir noktada ayrıldığına işaret eden Wray, ABD ile Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman birbirine dev yaptırımlar uygulamadığını ya da birbirlerinin üniversitelerine öğrenci göndermediğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/sorosdan-cinde-rejim-degisikligi-cagrisi-1053336499.html
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abd, çin, federal soruşturma bürosu (fbi), chris wray
FBI Direktörü Wray: Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici" iddiasında bulundu.
FBI Direktörü Chris Wray, FBI tarihine ilişkin başkent Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
Wray, "Çin'in Batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip" diye konuştu.
Yetkili, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, 'çalan ve tehdit eden' bir tavır takındığını iddia etti.
Wray'den Çin'e Sovyetler Birliği benzetmesi
Kanıt sunmaksızın, Çinli bilgisayar korsanlarının, diğer tüm ülkelerin toplamından daha çok kişisel ve şirket verilerini çaldığını öne süren Wray, her 12 saatte bir Çin'e yönelik karşı istihbarat operasyonu dosyası açtıklarını kaydetti.
Wray, "Sovyetler Birliği'nin geçmişteki tehditleri ile Çin hükümetinin şu andaki tehditleri arasında yüzeysel benzerlikler var. Çin yönetimi de tıpkı Sovyetler Birliği gibi, bizim Amerikalılar olarak değer verdiğimiz temel özgürlükleri, temel insan haklarını ve demokratik normları reddediyor" ifadelerini kullandı.
Çin hükümeti ile Sovyetler Birliği'nin bir noktada ayrıldığına işaret eden Wray, ABD ile Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman birbirine dev yaptırımlar uygulamadığını ya da birbirlerinin üniversitelerine öğrenci göndermediğini belirtti.